В четверг, 22 июля, грозы с ливнями наконец доберутся до восточных регионов, температура воздуха там понизится до комфортных показателей. Похожая ситуация будет наблюдаться также на юго-востоке и в западных областях.

Об этом в своем Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью атмосферный фронт окутает дождями и грозами южную часть Украины, а в центральный регион принесет неустойчивую погоду.

Однако завтра днем Одесская, Николаевская, большинство центральных областей от дождевых облаков освободятся. В северной части страны дождей не ожидается.

Столбики термометров завтра в Украине будут колебаться в пределах +23...+28 градусов. Свежести воздуху добавит сильный северный ветер.

Что касается Киева, то завтра там ожидается сухая, солнечная, но ветреная погода. Температура воздуха составит +22...+24 градуса.

Диденко также сообщила, что в ближайшее время в Украине дождей будет мало, они сохранятся только вокруг Карпат. Сильная жара также маловероятна, +23...+28 градусов. А вот уже в воскресенье, 25 июля, на юге и на юго-востоке температура воздуха подскочит до +30 градусов.

"А пока - быстро набираемся запасом свежего воздуха, дышим свободно, убираем страдальческое жаркое выражение с лица, наслаждаемся комфортными градусами, пока атмосфера не передумала", - добавила синоптик.

Напомним, сегодня Украина станет одной из самых дождливых стран континента, сильные осадки ожидаются на значительной территории государства. При этом в восточных областях все еще будет сохраняться жаркая погода.

А вчера во многих регионах Украины уже спала аномальная жара. При этом в большинстве областей уже прошли дожди.