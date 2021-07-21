Бывшему нардепу от "Блока Петра Порошенко" Олегу Дмитренко сообщили о подозрении в умышленном невыполнении решения суда, вступившего в законную силу. Сейчас он занимает должность руководителя одного из райсоветов Черниговской области, а преступление, в совершении которого его подозревают, произошло еще до работы Дмитренко в Раде.

О том, что экс-нардеп извещен о подозрении сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что чиновник, занимая ранее пост директора одного из сельскохозяйственных обществ области, достоверно знал о наличии постановления Срибнянского районного суда Черниговской области о признании и предоставлении разрешения на исполнение решения арбитражного суда Международной торговой зерном и кормами (GAFTA). Указанным постановлением принято взыскать с его предприятия в пользу другого сельскохозяйственного общества денежные средства в размере $3 млн 664 тыс 946,9 в связи с невыполнением ответчиком обязательств по контракту", - сообщили в прокуратуре.

При этом, по данным следствия, подозреваемый имел финансовую возможность частично погасить сумму задолженности, однако этого не сделал, а перевел средства на счета другого предприятия. Действия экс-нардепа классифицированы по ч.3 ст.382 Уголовного кодекса Украины.

О том, что речь о Дмитренко, со ссылклой на источник в правоохранительных органах сообщает "Интерфакс-Украина". Преступление он совершил в 2013 году, еще до своего народного депутатства.

Отметим, что в 2010 году Дмитренко стал депутатом Черниговского областного совета от ВО "Батькивщина", позже его исключили из соответствующей фракции и партии. В 2014 2019 годах он был нардепом от партии "Блок Петра Порошенко", избрали его по мажоритарному округу №210 (Черниговская область). В 2020 году Дмитренко был избран председателем Прилуцкого районного совета.

Напомним, "Страна" писала о том, как экс-нардепу от "Самопомощи" Семену Семенченко сообщили о подозрении в незаконном ношении, хранении, приобретении оружия и боеприпасов.

Также мы сообщали, что в 2019 году бывшему депутату от БПП Валерию Ищенко объявили подозрение в причинении ущерба филиалу "Укрзализныци".