Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от украинских властей немедленно провести местные выборы в 18 громадах Донецкой и Луганской областей во исполнение соответствующего решения суда.

Об этом говорится в заявлении политической силы, обнародованном на ее официальном сайте в среду, 21 июля.

В партии напомнили, что в мае этого года шестой апелляционный административный суд Киева отменил постановление Центризбиркома о невозможности проведения местных выборов в 18 ОТГ Донецкой и Луганской областей. В ОПЗЖ добавили, что спустя два месяца лидер пропрезидентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко заявил, что "возможно" в некоторых громадах Донбасса выборы пройдут весной 2022 года.

"Пока же власть не намерена ничего делать, чтобы восстановить права полумиллиона граждан Украины, пострадавших от произвола военно-государственных администраций и ЦИК. Наоборот, она собирается узаконить репрессии и подключить к процессу нарушения избирательных прав граждан еще и СНБО, который превратился в инструмент беззакония", - заявили в "Оппоплатформе".

Также в ОПЗЖ пришли к выводу, что власти хотят перейти от внесудебных санкций в отношении украинских граждан к "подавлению целых громад", так как руководству страны "наплевать на решения судов, наплевать на людей и на их законные права",

"Так она действует во всем. Игнорирует судебные вердикты, восстанавливающие социальные права чернобыльцев и ветеранов. Ущемляет культурные права национальных общин. Плюет на мнение общества, осуждающего торговлю украинской землей. Уничтожает свободу слова и презумпцию невиновности. Высасывает из пальца обвинения, чтобы арестовать лидеров оппозиции. Власть не собирается останавливаться. Она упивается своим произволом", - говорится в заявлении.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует немедленного восстановления избирательных прав жителей Донбасса и в то же время осознает, что "власть боится выборов", так как они "станут приговором для ее антинародной политики".

"Не "возможно, потом, половину", а обязательно (провести выборы), в кратчайшие сроки и для всех ОТГ. Мы также требуем, чтобы власть отказалась от планов и действий, подрывающих институт демократических выборов и несущих угрозу политической стабильности в стране", - добавили в ОПЗЖ.

Напомним, 8 августа прошлого года в ходе заседания ЦИК приняла постановление об отказе от проведения выборов в 18 ОТГ Донбасса. Без права голоса остались полмиллиона избирателей в десяти объединенных территориальных громадах Донецкой и восьми ОТГ Луганской области.

В Донецкой области речь идет о Светлодарской, Торецкой, Волновахской, Ольгинской, Угледарской, Мирненской, Сартанской, Авдеевской, Марьинской и Очеретинской ОТГ. В Луганской области это коснулось жителей Горской, Лисичанской, Попаснянской, Северодонецкой, Нижнетепловской, Станично-Луганской, Широковской и Счастьинской громад.

После этого в "Оппозиционной платформе - За жизнь" объявили о намерении оспорить решение в суде, а также - помочь жителям Донбасса подать иски в ЕСПЧ против решения ЦИК об отмене местных выборов. С иском в суд в августе 2020 года обратился член партии Евгений Байрамов.

11 мая, шестой апелляционный административный суд в Киеве признал незаконным соответствующее постановление Центральной избирательной комиссии.