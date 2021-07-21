Конституционная комиссия предложила оставить установить 40-летнее возрастное ограничение для занятия должности президента республики. Кроме того, в законе хотят закрепить норму о том, что избираемый на должность главы государства человек не может занимать больше двух сроков.

Об этом со ссылкой на председателя Конституционного суда республики Петра Миклашевича сообщает "Sputnik Беларусь" в среду, 21 июля.

В частности, в республике предложили сохранить президентскую форму правления.

"В разделе "Президент. Парламент. Правительство" предложено сохранить президентскую форму правления", - заявил он.

Вместе с тем, по словам Миклашевича, кроме этого, в обновленной Конституции предложено для занятия должности президента установить более высокий возрастной ценз - 40 лет, ценз оседлости (постоянное проживание в Беларуси не менее 20 лет непосредственно перед выборами) и ценз гражданства (не иметь гражданства иностранного государства).



При этом предлагается также уточнить конституционные сроки пребывания в должности главы государства, установив, что одно и то же лицо может быть президентом не более двух сроков.

Всего по итогам работы комиссии предлагается изменить 59 статей Конституции, две статьи исключить, а еще 16 включить.

Конституционная комиссия предлагает ввести в республике институт уполномоченного по правам человека, а также определить в полном объеме законодательные полномочия парламента, расширить его контрольные полномочия и участие в решении кадровых вопросов.

Миклашевич добавил, что предложения по изменению в Конституции Беларуси в четверг, 22 июля, будут направлены президенту Александру Лукашенко.

"Сегодня (21 июля - Ред.) завершается этап работы конституционной комиссии. Мы планово провели девять заседаний... и согласовали текст изменений, который сегодня вам (членам конституционной комиссии) роздан. Этот вариант будет направлен завтра главе государства в установленном порядке", - добавил глава Конституционного суда.

В настоящее время президентом Беларуси может быть избран гражданин республики, не моложе 35 лет, обладающий избирательным правом и постоянно проживающий в стране не менее десяти лет непосредственно перед выборами. Президент официально избирается на пять лет.

В настоящий момент президентом является Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года (избирался шесть раз подряд). Главой государства он является уже 27 лет.

Напомним, в прошлом году в России проходило голосование за поправки к Конституции. Основным нововведением среди более 200 поправок к Конституции России является "обнуление" сроков президентства Владимира Путина, который таким образом получает возможность баллотироваться на пост президента еще два раза. Россияне поддержали такие изменения.

Следуя примеру РФ, Конституцию решили изменить и в Беларуси. После этого президент России Владимир Путин заявил, что Александр Лукашенко готов провести в Беларуси конституционную реформу.