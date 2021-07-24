Сегодня полнолуние в созвездии Водолея. Период станет одинаково успешным и неудачным для знаков зодиака. Суббота заставит чувствовать себя уверенно амбициозных людей, которые запланировали на сегодня поездки, открытия и творческие проекты. Такие люди будут чувствовать себя "в своей тарелке". Однако будут и те представители гороскопа, которых сумасшедшая энергия дня заставит впасть в меланхолию и уныние, ощутить грусть или тревогу.

Единственный способ управлять энергией дня - в равной степени накапливать и отдавать ее другим. Как это лучше сделать, расскажем ниже в прогнозе для каждого знака зодиака.

Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня благоприятный день для встреч с друзьями и совместных походов в спортзал или ночной клуб. Выплеснуть все, что накопилось внутри, можно через активный отдых и физические тренировки. Вам выбирать, что ближе по душе.

Телец (21.04 - 21.05)

Положитесь на свою интуицию. Она не подведет вас сегодня. Сердце само подскажет самые правильные пути сублимации (т.е. перенаправления внутреннего напряжения и энергии на достижение социально приемлемых целей и творчество).

Близнецы (22.05 - 21.06)

Вас ждет приятное знакомство, если вы проявите открытость миру и гостеприимность. Не замыкайтесь в своих проблемах, заставьте себя сходить в галерею или насладиться спектаклем. Так вы поймете, что все ваши трудности и "выеденного яйца не стоят".

Рак (22.06 - 22.07)

День будет удачным для начинаний и экстремального туризма. Временный выброс адреналина принесет максимум удовольствия и пойдет вам на пользу. Сейчас в тренде эмоциональный отдых, который позволит вам почувствовать себя в другом мире и словно другим человеком. Расширьте свое мировоззрение.

Лев (23.07 - 23.08)

Идеальный день для встречи с коллегами или друзьями. Устройте веселый пикник на природе с развлечениями. Это может быть вечеринка с обливанием или пенное пати, которое заполнится надолго. Только зарядите фото- и видеокамеру, чтобы надолго сохранить воспоминания.

Дева (24.08 - 23.09)

Главным стопором на пути к успеху станет ваша лень. Потрудитесь как следует - и получите приятные бонусы за свою работу. Вечер можно провести среди людей. Сегодня общение будет как никогда полезным и интересным.

Весы (24.09 - 23.10)

Самодисциплина поможет вам правильно провести сегодняшний день - не слишком активничать, но и не позволять себе "тюлений отдых". Если вы запланировали путешествие, пусть оно обогатит вас новыми знаниями в области искусства или архитектуры.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов нестабильный период в сфере финансов, но удачный - для старта новых проектов. Уделите внимание запутанным вопросам. Сегодня вы сможете легко их разрешить, если потратите день на себя, а не друзей и близких. Не спешите с принятием решения, все взвесьте как можно тщательнее.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Вас ждет нечто новое и захватывающее вдали от дома. Выбирайтесь за город, к водоему и природе, где вы сможете отдохнуть и подготовить свой организм к изменениям. Проработайте свою энергию, настройтесь как следует, чтобы быстрее адаптироваться.

Козерог (22.12 - 20.01)

Сегодня вам необходимо максимально критически оценивать поступающие вам предложения о досуге. Лучше посвятите день новым достижениям в карьере и большим покупкам, которые станут максимально полезными инвестициями для вашего саморазвития.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня удачный момент, чтобы реализовать одну из своих сумасшедших идей, запланированных ранее. Вам также может поступить предложение, касающееся повышения на работе. В целом, период будет успешным для завершения дел.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Удачный день, чтобы укрепить семейные отношения. Будьте организованными и последовательными в своих словах и поступках. Так все запланированное на сегодня удастся реализовать и вечером похвалить себя за проделанную работу.

Ранее "Страна" публиковала общий гороскоп на эту неделю - с 19 по 25 июля. В астрологическом прогнозе шла речь о тех знаках Зодиака, которым будет сложно обрести гармонию после душевного кризиса.

Также мы писали о том, как мстят различные знаки Зодиака и кому важно избегать разочарования и обид в конце июля.