Украинского бойца вольного стиля Богдана Грицай, который в прошлом году вызывал на бой без правил боксера Александра Усика, выселили из общежития, уволили с работы и забрали в армию.

Об этом Грицай рассказал на своей странице в Facebook.

Борец рассказал, что прошлый год в его жизни был наполнен событиями. Он должен был готовится к Олимпийским играм, но Кабинет министров совместно с Министерством образования и науки приняли решение о реорганизации Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного, где он тренировался и работал последние 12 лет.

"Именно в это время пришлось выбирать: или Олимпийские игры, или дать сопротивление незаконным государственным решениям, которые, кроме того, что являются незаконными, так ещё идут в угоду откровенным украинофобам и мошенникам.

К сожалению, реорганизация таки состоялась. Кабинет министров вместе с Министерством образования сделали всё возможное, чтобы русский мир поселился в столице Украины. Сначала меня выселили из общежития, а потом вдобавок незаконно уволили. Другого от рейдеров и сторонников русского мира ожидать и не стоило. Но борьба продолжается!" - написал борец.

После увольнения с должности преподавателя колледжа Грицаю пришла повестка в военкомат. Он явился, прошел медицинскую комиссию и приступил к службе.

"Теперь имею честь быть военнослужащим Государственной пограничной службы Украины! Слава Украине!" - резюмировал Грицай.

Напомним, Богдан Грицай вызвал Усика на бой без правил после того, как боксер попал на сайт "Миротворец". Почему Усик оказался в базе "Миротворца" подробно рассказывала "Страна".