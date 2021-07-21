Австралийский город Брисбен станет столицей Олимпийских и Паралимпийских игр в 2032 году. Соответствующее решение утвердил Международный олимпийский комитет.

Об этом сообщает Inside the Games.

Президент МОК Томас Бах и премьер-министр Квинсленда Анастейша Палащук подписали контракт с городом-организатором Игр 2032 года, официально закрепив это решение.

Также Олимпийские игры-2032 хотели провести китайские города Чэнду и Чунцин, Доха, Будапешт, немецкий регион Рейн-Рур, а также Сеул совместно с Пхеньяном.

Брисбен был единственным кандидатом, представленным правящим Исполнительным комитетом на основании рекомендации Комиссии будущего организатора МОК.

Это уже третий случай, когда летняя Олимпиада пройдет в Австралии. В 1956 году Игры состоялись в Мельбурне, в 2000 году — в Сиднее.

Напомним, через два дня в Токио стартует Олимпиада-2020, перенесенная на год из-за пандемии. Недавно там впервые из-за положительного теста на ковид спортсменку отстранили от соревнований.

Также мы сообщали о том, что МОК впервые в истории изменил олимпийский девиз, теперь он звучит: "Быстрее, выше, сильнее - вместе".