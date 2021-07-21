ВСУ провели учебные стрельбы из "Бука" на админгранице с Крымом

На административной границе с Крымом украинские военные провели тренировку боевых расчетов зенитных ракетных комплексов "Бук" по отражению авиационного удара условного противника.

Об этом сообщает пресс-служба командования объединенных сил Вооруженных сил Украины.

Командующий ОС ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев сообщил, что подразделение ЗРК выполнило многокилометровый марш, развернуло "Буки" на неподготовленных позициях, отработало поиск, выявление, захват и сопровождение воздушных целей.

По его словам, расчеты быстро заступили на боевое дежурство, автоматически взяли на сопровождение и уничтожили обнаруженные цели условного противника еще до того, как они вошли в район ответственности.

Учения завершились условными пусками по воздушным целям, которые по сценарию учений прикрыли важные объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара.

Тем временем российские вооруженные силы провели учения на территории аннексированного Крыма, в ходе которых экипажи истребителей Су-27 и Су-30 отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов по колоннам военной техники и другим целям.

Ранее мы писали, что во Львовской области начались военные учения "Три меча", в которых принимают участие 1 200 военных из Украины, Польши, Литвы и США.