В воскресенье, 19 июля, в Киеве, где в тот день за полчаса выпала почти недельная норма осадков, мужчина спас от потопа собаку, которая живет на стройке.

Его героический поступок попал на видео, которое распространилось в социальных сетях.

Инцидент произошел недалеко от станции метро "Академгородок". На кадрах видно затопленную улицу, мужчина идет по ней - вода достигает ему до колена, и толкает перед собой плавающую пластину, на которой сидит пес. Дотолкав своеобразный плот до места, где воды уже чуть меньше, он берет собаку и несет на руках.

Как рассказывается в сюжете ТСН, мужчину зовут Виктор Олексенко, ему 57 лет и он работает охранником на строительстве. Две собаки год назад попали на стройку еще щенками и теперь живут там. Одного из них, Бармалея, он и спас во время потопа. По словам Виктора, пес очень испугался, а сам он пробил ногу во время спасения четвероного друга.

"Я его очень люблю, как я мог его оставить там. За ногу не боюсь, за собаку было боязно", - сказал Виктор.

Напомним, 19 июля в Киеве из-за ливня трое человек оказались заблокированы в затопленном туалете.

Также сообщалось, что в тот день в Киеве было введено оперативное положение, улицы превратились в реки и затопило станции метро.