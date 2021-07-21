В Украине предлагают запретить продавать в супермаркетах, продуктовых, детских и спортивных магазинах алкоголь и любые виды табачных изделий. Соответствующий законопроект №5805 подготовил нардеп от "Слуги народа".

Об этом свидетельствует информация на сайте парламента.

Автор проекта закона - нардеп Георгий Мазурашу. Он предлагает продавать алкоголь и табачные изделия только в специализированных торговых точках, где других товаров в ассортименте не будет.

"Один из самых авторитетных медицинских журналов The Lancet опубликовал результаты масштабного исследования влияния алкоголя на здоровье человека. Вывод исследований - безопасной дозы алкоголя не существует. Независимо от количества, употребление алкоголя негативно влияет на организм", - сказано в пояснительной записке к проекту закона.

В связи с этим нардеп предлагает:

запретить продажу пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков, вин столовых, табачных изделий, электронных сигарет, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, устройств для потребления табачных изделий без их сгорания в помещениях торговых организаций, которые торгуют продуктами питания, товарами детского ассортимента или спортивными товарами.





продажу этих изделий разрешить исключительно в специализированных стационарных торговых точках (магазинах), где другие товары, кроме перечисленных, не продаются.





за нарушение запрета штрафовать магазины на 23 790 грн.

Напомним, в коронавирусный 2020-й украинцы потратили на алкоголь и сигареты почти четверть от всех денег на продукты.

Также мы писали о том, что в начале лета Рада поддержала запрет на курение электронных сигарет в общественных местах.