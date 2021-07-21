Российские вооруженные силы провели учения на территории аннексированного Крыма, в ходе которых экипажи истребителей Су-27 и Су-30 отработали нанесение ракетно-бомбовых ударов по наземным целям.

Об этом агентству "Крыминформ" сообщили в отделе информобеспечения Черноморского флота РФ.

"В рамках плановых мероприятий боевой подготовки экипажи многоцелевых истребителей Су-27 и Су-30 из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные на аэродроме Бельбек, провели учение с нанесением ракетно-бомбовых ударов по наземным целям условного противника на полигоне Чауда под Феодосией", - сообщил официальный представитель Черноморского флота Алексей Рулев.

По его словам, условные мишени на полигоне имитировали колонну военной техники, отдельные объекты и командные пункты управления. Экипажи истребителей для уничтожения этих целей выполнили практическое бомбометание, пуски неуправляемых авиационных ракет и стрельбу из пушечного вооружения.

Тем временем во Львовской области начались военные учения "Три меча". В них принимают участие 1200 военнослужащих из Украины, Польши и Литвы и США.

А с 28 июня по 10 июля в Черном море прошли учения Sea Breeze 2021. В ходе них украинские, американские, грузинские и молдавские военнослужащие, в частности, отработали действия в ситуации, когда местное население начало блокировать маршруты передвижения. На фоне этого Россия развернула в Крыму танковые тренировки.