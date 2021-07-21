Из-за сильных дождей в южной части Украины спрос среди аграриев на услуги орошения снизился, мелиораторы Херсонской области несут убытки. Северо-Крымский канал с начала сезона недополучил 5 млн грн за транспортировку днепровской воды на орошение.

Об этом со ссылкой на парламентскую газету "Голос Украины" пишет "Интерфакс-Украина".

"В прошлом году по состоянию на 8 июля мы уже подали на поля 12,8 млн куб. м днепровской воды. А сейчас на эту дату – 8 млн куб. м, то есть в полтора раза меньше. В соответствующей пропорции уменьшились финансовые поступления в спецфонд, из которого оплачиваем ремонт оборудования, покупку нужной техники и запчастей. Соответственно, все программы пришлось "притормозить". Денег хватает только на налоги и зарплату сотрудникам", - заявил начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко.

По словам Шевченко, в прошлом году аграрии начали пользоваться услугами орошения в апреле, а в этом из-за обильных осадков даже в июле сталкиваются с избытком влаги. Если, как прогнозируют синоптики региона, ливни прекратятся в начале августа, услуги мелиораторов понадобятся аграриям для орошения яровых, овощных и бахчевых культур, однако едва ли не половина сезона для работников оросительных систем уже потеряна.

"Только за первую половину июля в Херсонском и Каховском районах, где система орошения одна из самых мощных, выпало 70-71 мм осадков при месячной норме 39-45 мм. А всего с начала нынешнего года на регион уже вылилось от 71% до 92% годовой нормы осадков. Из-за обилия влаги подтопления полей наблюдается в том же Каховском и Геническом районах. Пятнадцать сельскохозяйственных предприятий уже обратились к нам за справками относительно экстремальных метеоусловий", - сообщил глава Гидрометцентра Херсонской области Юрий Кирияк.

Вызывает беспокойство и то, что, согласно его данным, в регионе после года с обильными осадками следуют два очень засушливых. Для примера, за самый "влажный" за всю историю метеорологических наблюдений 2010 год в области выпало 686 мм осадков, а после этого в 2011 году - только 283 мм, а в 2012-м - 372 мм.

Напомним, на 21 июля синоптик обещает Украине сильные ливни, грозы и град.

Также мы писали о том, что в аннексированном Крыму, в который ранее вода также поступала по Северо-Крымскому каналу, после сильных ливней также заполнились водохранилище.