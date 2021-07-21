В среду, 21 июля, в связи грозовыми дождями, которые накрыли почти всю Украину, по прибытию задерживаются восемь поездом дальнего следования и два пригородных.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Фейсбуке.

Поезда дальнего следования, по состоянию на 10:00, которые задерживаются в связи с погодными условиями:

№137 Лисичанск - Хмельницкий (задерживается на 2:00 40 минут);

№126 Киев - Константиновка (задерживается на 2:00 45 минут);

№282 Хмельницкий - Геническ (задерживается на 2:00);

№15 Харьков - Рахов (задерживается на 2:00);

№87 Новоалексеевка - Ковель (задерживается на 1:00 10 минут);

№188 Ковель - Николаев (задерживается на 1:00);

№232 Геническ - Ивано-Франковск (задерживается на 1:00);

№19 Киев-Попасная (задерживается на 30 минут).

Также задерживаются пригородные поезда:

№6722 Ромодан - Полтава (задерживается на 36 минут);

№6724 Ромодан - Полтава (задерживается на 30 минут).

Напомним, синоптики ранее предупреждали, что 21 июля Украина станет одной из самых дождливых стран континента, сильные осадки ожидаются на значительной территории государства. Грозовые дожди, временами сильные ливни, град и шквалы охватят почти всю страну.

Между тем, из-за непогоды на дорогах Киева образовались большие пробки. По данным местных пабликов, утром произошло около 40 аварий в регионе.