Из-за непогоды поезда прибывают с опозданием. Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

В среду, 21 июля, в связи грозовыми дождями, которые накрыли почти всю Украину, по прибытию задерживаются восемь поездом дальнего следования и два пригородных.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци" в Фейсбуке.

Поезда дальнего следования, по состоянию на 10:00, которые задерживаются в связи с погодными условиями:

  • №137 Лисичанск - Хмельницкий (задерживается на 2:00 40 минут);
  • №126 Киев - Константиновка (задерживается на 2:00 45 минут);
  • №282 Хмельницкий - Геническ (задерживается на 2:00);
  • №15 Харьков - Рахов (задерживается на 2:00);
  • №87 Новоалексеевка - Ковель (задерживается на 1:00 10 минут);
  • №188 Ковель - Николаев (задерживается на 1:00);
  • №232 Геническ - Ивано-Франковск (задерживается на 1:00);
  • №19 Киев-Попасная (задерживается на 30 минут).

Также задерживаются пригородные поезда:

  • №6722 Ромодан - Полтава (задерживается на 36 минут);
  • №6724 Ромодан - Полтава (задерживается на 30 минут).

В УЗ рассказали, какие поезда опаздывают из-за непогоды

Напомним, синоптики ранее предупреждали, что 21 июля Украина станет одной из самых дождливых стран континента, сильные осадки ожидаются на значительной территории государства. Грозовые дожди, временами сильные ливни, град и шквалы охватят почти всю страну.

Между тем, из-за непогоды на дорогах Киева образовались большие пробки. По данным местных пабликов, утром произошло около 40 аварий в регионе.

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