Национальная полиция Украины увеличит количество патрульных экипажей на самых аварийных участках дорог. В ведомстве начинают комплексные профилактические мероприятия для безопасности дорожного движения.

Об этом сказал заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич, которого цитирует пресс-служба МВД Украины в своем Тelegram-канале.

"Хочу подчеркнуть активизацию работы в направлении контроля за соблюдением водителями автобусов правил дорожного движения и правил перевозки пассажиров. Кроме того, нужно усилить контроль за соблюдением перевозчиками, водителями и пассажирами правил карантина людей, в том числе соблюдение ими противоэпидемических мероприятий", - сказал Фацевич.

По словам замглавы Нацполиции, сейчас вопрос безопасности дорожного движения стал наиболее актуальным, потому что граждане массово едут отдыхать. Поэтому на наиболее аварийных участках дорог, в частности - государственного значения, увеличится количество экипажей патрульной полиции.

Напомним, патрульные назвали главные нарушения правил дорожного движения: превышение скорости, нарушение правил безопасности и пьяное вождение.

Также сообщалось, что в Киеве пьяный полицейский начальник подрался с патрульными.