Бывший сотрудник ЦРУ и Агентства нацбезопасности США Эдвард Сноуден назвал лживым утверждение израильской компании NSO, разработавшей шпионскую программу Pegasus, о том, что шпионить за американскими телефонами технологически невозможно.

Об этом сообщает "РИА Новости".

"Код, который взламывает iPhone Макрона, аналогичным образом сработает в случае с iPhone Байдена", - заявил Сноуден.

Между тем, Washington Post сообщает, что три президента (Франции, Ирака и ЮАР), 10 премьеров и один король были среди потенциальных объектов слежки через программу Pegasus.

Напомним, на днях 17 журналистских организаций представили результаты расследования, из которых следовало, что власти десяти стран использовали для слежки за политиками, журналистами и адвокатами программу Pegasus, разработанную для противодействия террористам и опасным преступникам.

Французские СМИ сообщили, что один из телефонных номеров президента Франции Эмманюэля Макрона могли прослушивать. Он был в списке марокканских спецслужб, где фигурировали лица, за которыми нужно следить с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus.

В то же время компания-разработчик программы NSO заявила, что "решительно отрицает ложные утверждения, сделанные в отчете журналистов, многие из которых являются неподтвержденными теориями".