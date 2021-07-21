В Индии, где недавно обнаружили один из самых опасных вирусов, умер 11-летний ребенок от птичьего гриппа. При этом ранее в стране не фиксировали ни одного летального случая от этого заболевания.

Об этом со ссылкой на источники во Всеиндийском институте медицинских наук (AIIMS) сообщает The Times of India.

По их данным, 2 июля ребенка госпитализировали с высокой температурой и кашлем.

"Мы думали, что он был болен Covid-19. Но когда тесты оказались отрицательными, дальнейшие исследования установили, что мальчик страдал от инфекции, вызванной вирусом "птичьего" или "куриного" гриппа", - рассказал источник. Спустя десять дней, 12 июля, ребенок умер в больнице.

Сейчас в Индии ищут всех людей, которые контактировали с ребенком.

При этом ранее в Индии не фиксировали ни одного официального случая смерти из-за этого заболевания.

"За последние 15 лет в Индии произошли множественные вспышки птичьего гриппа, в основном затронувшие домашнюю птицу. Однако случаев о смерти людей от этой болезни не известно", - добавили в сообщении.

По словам врача из Всеиндийского института медицинских наук, птичий грипп может передаваться людям через помет, слюну и секреты инфицированной птицы. Поэтому рекомендуется избегать загрязненных поверхностей.

"Риск распространения птичьего гриппа на человека крайне редок, но мы должны принимать меры предосторожности. Люди, работающие с домашней птицей, должны очищать и дезинфицировать все подозрительные участки и носить защитное снаряжение, например, перчатки", - посоветовал медик.

Ранее мы рассказывали, что в первый день лета стало известно, что в китайской провинции Цзянсу выявлен первый в мире случай заражения человека штаммом H10N3 вируса птичьего гриппа. Власти КНР раскрыли подробности о подхватившем вирус мужчине.

Всемирная организация здравоохранения совместно с Китаем проводит оценку рисков распространения нового штамма птичьего гриппа у человека. При этом в ВОЗ оценили перспективу возникновения пандемии.