В Украине в терминах недельного сравнения увеличивается заболеваемость Covid-19, при этом почти весь недельный прирост общенациональной заболеваемости сосредоточен в южных регионах страны, а львиная его часть - в Одесской области.

Об этом свидетельствует обзор текущей эпидемической ситуации НАН.

"За неделю в этой группе (южных регионов - Ред.) было зафиксировано на 38% больше больных, чем неделей ранее. В частности, новых больных Одесской области оказалось сразу на 49% больше. Кроме того, в этой области стремительно растет число положительных ПЦР-тестов (на 41% за неделю) и госпитализаций (на 38% за неделю) угрожающими являются темпы роста позитивности образцов ПЦР-тестов", - сказано в обзоре.

Таким образом, на фоне низких коронавирусных показателей эпидемическая картина в регионах выглядит очень неоднородной. При этом, кроме Одесской области, менее заметны очаги заболеваемости можно выделить в Киеве и Сумской области.

"К главным эпидемическим угрозам в НАН причисляют рост сразу трех ключевых эпидемических показателей: количества положительных ПЦР-тестов (на 16,6%), новых госпитализаций (на 4,9%) и новых зарегистрированных случаев болезни (на 7,3%).

Сейчас заболеваемость растет в терминах недельного сравнения, и существует угроза возникновения "взрывных темпов", подобно распространение штамма "Дельта" в некоторых странах мира", - говорится в сообщении

Напомним, в НАН сообщили о возможном завершении фазы спада заболеваемости коронавирусом и угрозе "взрывных темпов" роста новых случаев.

Также сообщалось, что МОЗ призвал украинцев готовиться к третьей волне коронавируса, которую вызовет штамм "дельта".