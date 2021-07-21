В связи с началом в Украине пятого этапа вакцинации от Covid-19, портал "Дия" убрал из перечня услуг запись на прививку.

Таким образом, с сегодняшнего дня регистрироваться в листе ожидания прививки в электронном сервисе больше невозможно, так как в "Дие" отсутствует данная услуга.

Напомним, с 21 июля Украине открывается пятый этап вакцинации от коронавируса. Это означает, что с сегодняшнего дня сделать прививку сможет каждый желающий в возрасте от 18 лет в порядке живой очереди. Министерство охраны здоровья заявляет, что начинает последний и самый массовый этап вакцинации от коронавируса.

Также в Минздраве заявляли, что регистрироваться на вакцинацию в "Дие" больше не нужно. "С открытием 5-го этапа запись в очередь на вакцинацию через сайт или мобильное приложение "Действие" перестает работать, ведь теперь каждый желающий может записаться непосредственно на прививку", - рассказывали в ведомстве.

Записаться на укол можно в пункте прививок или позвонив в регистратуру медучреждения. Также по телефону или онлайн можно зарегистрироваться в центрах массовой вакцинации, которые открываются в разных городах Украины и работают в рабочие и выходные дни.