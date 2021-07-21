В Виннице полиция разоблачила мошенников, которые выманивали деньги у пенсионеров, продавая им якобы брендовые вещи по завышенной цене.

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины.

Жертвами мошенников стали 80-летний мужчина и 70-летняя женщина. Злоумышленник подходил к ним на улице, представляясь гражданином европейской страны, который якобы срочно продавал свое имущество, чтобы уехать на родину.

Пенсионер отдал мошеннику 1 000 долларов и 13 000 гривен, приобретя у него часы якобы известной марки, столовые приборы и ручной массажер. Женщина купила у злоумышленника комплект якобы эксклюзивной посуды за 5 000 гривен. Она решила сразу же сдать его в ломбард, но там пенсионерке объяснили, что это обычная посуда, которая стоит не более 500 грн.

Потерпевшие обратились в полицию. Благодаря камерам видеонаблюдения инспекторы установили направление движения авто злоумышленника. За несколько минут один из экипажей патрульных обнаружил автомобиль на улице Князей Кориатовичей. Мужчину, который был за рулем, задержали. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.

Задержанным оказался 37-летний иностранец. Его подозревают в выманивании мошенническим методом денег у винничан. Мужчина в составе преступной группы обманывал людей пожилого возраста под предлогом продажи драгоценных вещей известных брендов. На самом деле это были дешевые подделки известных торговых марок.

При осмотре легковушки полицейские изъяли вещественные доказательства преступной деятельности. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Киеве мошенник с помощью поддельной доверенности завладел недвижимостью на 42 миллиона гривен.

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