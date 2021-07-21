В России представили свой новый истребитель пятого поколения. Корпорация "Ростех" показала на авиасалоне МАКС тактический самолет Checkmate (с англ. "Шах и мат").

Это будет первый в России представитель пятого поколения в легком классе. Пока единственный "пятый" в российских ВВС - это тяжелый Су-57.

Как говорят в России, этот самолет станет главным конкурентом американского F-35 и предназначен на экспорт. Среди потенциальных покупателей Checkmate - страны Ближнего Востока. Первый полет запланирован на 2023 год, а серийное производство - на 2026-й.

Собрали актуальную информацию про новейший российский истребитель. И что о нем уже говорят на Западе.

Что известно про истребитель Су-75 Checkmate

Презентация самолета с говорящим названием "Шах и мат" состоялась на авиа-форуме МАКС-2021 в подмосковном аэропорту Жуковском.

Это прототип легкого тактического однодвигательного самолета 5 поколения, который создали несколько лет назад. Но только сейчас появился готовый образец. Разработка принадлежит компании "Сухой" (входит в госкорпорацию "Ростех").

Характеристики истребителя:

Checkmate оснащен двигателем с отклоняемым вектором тяги, способен длительное время работать на сверхзвуковых скоростях.

Способен атаковать до 6 целей одновременно.

Использует мощный комплекс радиоэлектронной борьбы и нейтрализует самолеты противника.

Способен уходить от средств обнаружения и поражения.

Машина несет до 5 ракет класса "воздух-воздух" и другой тип вооружения.

Максимальная боевая нагрузка - до 7,4 тыс. кг. средств поражения. Это, как говорят в "Ростехе", абсолютный рекорд среди самолетов данного класса

Дальность полета без подвесных топливных баков - 2,9 тыс. км.

Среди других отличий истребителя - низкая заметность, а также радар с активной фазированной антенной решеткой.

Боекомплект. В списке вооружения находится ракета малой дальности класса "воздух - воздух" Р-74М, управляемая ракета "воздух-земля" Х-38 , противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ, управляемая ракета Гром-Э1,корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения КАБ-250ЛГ-Э, неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8 и пушечное вооружение.

Роль второго пилота самолета выполняет искусственный интеллект. Для истребителя создана система автоматической поддержки Matreshka, которая помогает обучить персонал.

Дешевле, чем американский аналог

Разработчики считают Checkmate лидером в своем классе по критерию "цена-боевая эффективность". Генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов рассказал про новое изобретение.

По его словам, Checkmate - это легкий истребитель пятого поколения. В мире существуют его аналоги - это F-35, Gripen, Rafale.

Только цены на российский истребитель обещают ниже мировых.

"Мы поставили перед собой задачу создать дешевый и очень эффективный самолет. У нас будет цена от 25 до 30 млн долларов, а у них от 60 до 90 млн долларов", - добавил глава "Ростеха".

По мнению представителей "Ростеха", самолет по большинству показателей эффективнее американского F-35. Кроме того, он создан по модульной схеме, у него открытая архитектура. Это значит, что заказчик может определять комплектацию машины самостоятельно (одноместный, двухместный, корабельный, беспилотный).

В корпорации ожидают не меньше 300 заказов от Минобороны РФ, стран Ближнего Востока, Латинской Америки и Тихоокеанского региона. Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что на истребитель уже есть якорный заказчик из числа иностранных ВВС.

"Конкурентоспособная техника". Власти РФ про истребитель

Перед презентацией на МАКСе самолет показали президенту России Владимиру Путину. Он осмотрел модель самолета-истребителя "Сухой" и назвал его "конкурентоспособным":

"То, что сегодня мы видим в Жуковском, наглядно показывает, что российская оборонка обладает большим потенциалом развития. Наше авиастроение продолжает создавать новую конкурентоспособную авиационную технику".

🛫15-й МАКС открылся в Жуковском. Сегодня презентовали главную интригу авиасалона — истребитель с говорящим названием «Шах и мат». pic.twitter.com/F8eJKQpUKt — Москва 24 (@infomoscow24) July 20, 2021

Но Checkmate в этом году в воздух не поднимался. В ходе презентации гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь отметил, что это станет возможным только в 2023 году. По словам заместителя главного конструктора Checkmate Алексея Булатова, первый полет выполнит машина, представленная на МАКС-2021.

"Перед вами стоит образец - это не просто макет, это не просто демонстратор. Это самолет, который в воздух и поднимется. Необходимы, конечно, работы по подготовке его к полету. Меньше чем через год у нас закончатся статические испытания самолета, которые позволят нам выйти на организацию первого полета", - сказал Булатов в интервью ТАСС.

Здесь уверяют, что Checkmate кардинально отличается от F-35. "Больше скорость, больше дальность, большая грузоподъемность. Новые качества. Гораздо лучшая малозаметность реализована здесь. Я бы не сказал, что корректное сравнение с каким-то самолетом. У него уникальная аэродинамическая схема", - сообщил Булатов.

Дальнейшее развитие проекта

На основе модульной платформы Checkmate будет создано несколько новых самолетов.

"Предполагается развитие нескольких вариантов, включая беспилотную и морскую версии. Корабельная, беспилотная, двухместная. Адаптация под эти версии будет с минимальными изменениями", - сообщил Слюсарь.

По его словам, серийный самолет будет предложен заказчикам в 2026 году.

Глава ОАК выразил надежду, что новый легкий истребитель и его беспилотная версия заинтересуют ВКС РФ. И подчеркнул, что самолет - инициативная разработка, и в настоящее время идут переговоры с военным ведомством как с потенциальным заказчиком.

"Очень малозаметный истребитель"

Российский авиационный эксперт Вадим Лукашевич дает на своей странице в ФБ такую характеристику самолету.

"1. Это самолет со сверхзвуковой крейсерской скоростью полета. Об этом свидетельствует аэродинамическая схема "бесхвостка" с крылом относительно большой площади и двойной стреловидностью передней кромки (считая наплыв), упрощающей продольную балансировку при переходе через звуковой барьер. Чтобы было понятнее - похожее крыло использовалось на сверхзвуковых пассажирских лайнерах первого поколения Ту-144 и Concorde, имевших сверхзвуковую крейсерскую скорость полета.

Сверхзвуковая крейсерская скорость обеспечивается высокой тяговооруженностью, на форсаже достигающей единицы (заявленная взлетная масса 18 тонн, тяга двигателя - 11 тонно-сил на номинале и 18 - на форсаже). Проще говоря - он сможет на форсаже летать вертикально, как ракета.

2. Самолет имеет V-образное оперение - две дифференциально отклоняемые наклонные аэродинамические поверхности смогут выполнять функции как вертикального киля (килей), так и горизонтального стабилизатора. Из-за последнего свойства эту аэродинамическую схему можно было бы отнести к классической, но я все-таки отношу ее к бесхвостке ,т.к. оперение здесь скорее в помощь, нежели для полноценной балансировки как у полноценного дифференциального стабилизатора. Уверен, что не ошибусь, если скажу, что самолет имеет нейтральную или близкую к ней статическую устойчивость.

И еще деталь - на опубликованном ранее тизере в хвостовой части, по разные стороны от сопла двигателя, угадываются пара балансировочных поверхностей, что-то типа балансировочных щитков (и если мы говорим о "бесхвостве" - элевонов)

3. Схема "бесхвостка" свидетельствует о том, что эта машина больше соответствует требованиям истребителя 5-го поколения, чем более тяжелый Су-57: у нового истребителя сама аэродинамика свидетельствует о большем внимании конструкторов к обеспечению сверхзвуковой крейсерской скорости, чем к высокой маневренности на дозвуке. Скажу проще - новая машина будет быстрее, но менее маневренной, чем ее предшественники Су-27 (и его модификации), Су-47 и Су-57.

Об этом, кстати, свидетельствует и нерегулируемый воздухозаборник.

4. Самолет выполнен по технологии снижения радиолокационной заметности (Stealth). Здесь и "рубленная" форма воздухозаборника, и размещение полезной нагрузки во внутренних отсеках, закрытых створками определенной формы, и V-образное оперение (весьма этому способствующее), и преобладание наклонных поверхностей во внешних обводах. И судя по фоткам, лопатки компрессора не будут видны из передней полусферы, так как воздухозаборник имеет заметно искривленный канал (обратите внимание на переднюю стойку шасси под воздухозаборником).

Имеем в итоге очень интересный облик самолета, наиболее полно соответствующий "классическим" требованиям концепции истребителя 5-го поколения. Но полноценным истребителем 5-го поколения его сделает заявленный двигатель (пока в работе), бортовое оборудование и вооружение (о котором пока мало что известно), и качество выполнения его внешней поверхности (отсутствие "ступенек" на стыках обшивки, люков и лючков, и т.п.) с использованием соответствующего покрытия".

Многие западные СМИ также написали о новом российском самолете.

Так, CNN приводит слова Дмитрия Стефановича, научного сотрудника Центра международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений.

"Это предложение на рынке меняет правила игры. Россия давно не демонстрировала одномоторные истребители. Очень давно на рынке не было ни одного нового российского легкого боевого самолета. И пятого поколения как такового", - заявил агентству эксперт.

По словам Стефановича, такие страны, как ОАЭ, Аргентина, Вьетнам и Индия первыми выстроятся в очередь, чтобы подписать контракты с Россией на новый самолет.

Издание также напоминает, что на днях Россия провела испытания своей гиперзвуковой ракеты "Циркон" с фрегата "Адмирал Григорович" в Белом море - поразив наземную цель в Баренцевом море на расстоянии более 200 миль. И предполагает, что испытания приурочили к презентации нового самолета - чтобы показать, как РФ разрабатывает и внедряет новые вооружения.

А вот Reuters пишет о том же, но с долей скептицизма:

"В последние годы Россия успешно производила прототипы новых систем вооружений, но иногда с трудом переходила к серийному производству". Также агентство считает, что "многие из его (Путина - Ред.) новых видов оружия по-прежнему основаны на технологиях советской эпохи времен холодной войны".

The Forbes пишет, что главное, на первый взгляд, достоинство нового российского аппарата - это его малозаметность для радаров.

"Потенциально очень малозаметный истребитель", - считает военный обозреватель издания Дэвид Экс. Продолжением этих достоинств он видит и недостатки: из-за повышенных технологий скрытности самолет может потерять в запасе топлива и, как следствие - в боевом радиусе.

Издание The National Interest тоже отмечает стелс-технологии представленного самолета:

"У него есть внутренние отсеки для вооружения и V-образное хвостовое оперение, что снижает его радиолокационное сечение и затрудняет обнаружение".

"Одной из наиболее интересных особенностей Checkmate является его входное отверстие, которое помогает контролировать поток воздуха к реактивной турбине и улучшает производительность за счет скорости. Воздухозаборник также значительно увеличивает поперечное сечение радара, особенно спереди (что также влияет на незаметность - Ред.), - пишет издание.

The National Interest считает, что самой российской армии этот самолет без большой надобности - у нее есть более прочный Су-57 - и соглашается, что это главным образом экспортный товар.