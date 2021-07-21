Из-за аварии на предприятии "Ровноазот", где произошла разгерметизация трубопровода, в результате чего произошел взрыв, могут кислотные дожди.

Об этом со ссылкой на преподавателя химии Оксану Мысину сообщает "Общественное".

Она напомнила, что в результате аварии все могли наблюдать так называемый "лисий хвост" (жаргонное наименование выбросов оксидов азота в атмосферу - Ред.).

"Это оксид азота четырехвалентного. Азотная кислота разлагается на этот газ и он потом может, соответственно, взаимодействовать с водой и выпадать в виде кислотных дождей", - сказала она.

Специалист пояснила, что кислотные дожди в основном могут влиять на растительность. Чтобы была какая-то жалко человеческому организму, нужна высокая концентрация газов. Однако осторожность лишней не бывает - лучше не выходить лишний раз из дома.

Также с Мысиной согласился и агрохимик Сергей Адаменко. Однако он заметил, пока неизвестно, о какой именно концентрации идет речь.

"Их большое количество также может вызывать канцерогенные заболевания. В ситуации, если такая туча пойдет в направлении города или поселка, жителям города стоит герметично закрывать окна", - сказал Адаменко.

Напомним, по предварительной информации, взрыв произошел на агрегате производства азотной кислоты. В воздух над предприятием поднялась туча дыма. При этом, по данным "Ровноазота", сейчас показатели качества воздуха находятся в пределах допустимых норм, угрозы окружающей среде и населению нет.

Между тем, 21 июля Украина станет одной из самых дождливых стран континента, сильные осадки ожидаются на значительной территории государства. При этом в восточных областях все еще будет сохраняться жаркая погода.

Также мы рассказывали, что в мире стремительно выросли выбросы углекислого газа из-за облета самолетами Беларуси.