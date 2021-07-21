Во Всемирной организации здравоохранения предупреждают, что в будущем в мире может появиться новый штамм коронавируса, который будет более опасным, чем "Дельта".

Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус во время выступления в Токио на 138-й сессии Международного олимпийского комитета.

По его словам, новые варианты вируса все появляются и появляются, и каждый из них может оказаться еще более опасным, чем индийский штамм, что может привести к печальным последствиям. Спасти человечество может только вакцинация.

"Чем больше будет вариантов, тем больше вероятность, что один из них просто будет обходить вакцины и таким образом придется все начинать сначала", - сказал Гебрейесус.

По его словам, до конца 2021 года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего – минимум 70%.

Напомним, ранее Гебрейесус предупреждал, что в мире может появиться новый смертоносный вирус, поэтому с угрозой пандемии человечество столкнулось не в последний раз.

Также мы сообщали, что в ВОЗ заявили, что штамм коронавируса "лямбда" нашли уже более чем в 30 странах.