В Токио, где с 23 июля по 8 августа будут проходить Олимпийские игры, впервые от участия в соревнованиях из-за коронавируса отстранили спортсмена.

Об этом со ссылкой на заявление Олимпийского комитета Чили пишет Kyodo News.

Речь идет о чилийской спортсменке-тхэквондистке. Она получила положительный результат теста на коронавирус. Это первый случай, когда от участия в Играх отстраняют спортсмена из-за Covid-19.

Чилийская спортсменка оказалась одной из восьми зараженных коронавирусом, которых организаторы Игр выявили 20 июля.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что на Олимпийских играх в Токио невозможно свести риск коронавируса к нулю. Показателем успеха он назвал то, что любые случаи заражения должны быть выявлены, изолированы и надлежащим образом отслежены, чтобы дальнейшее распространение инфекции прерывалось.

Оргкомитет Игр уже сообщил о 79 случаях заражения с начала этого месяца среди людей, связанных с Олимпиадой.

Напомним, соревнования по гребле на Олимпиаде в Токио оказались под угрозой срыва из-за нашествия устриц.

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