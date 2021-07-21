В Высшем совете правосудия (ВСП) заявляют, что законопроект о его реформе, недавно принятый Радой, требует доработки. Документ противоречит Конституции, перекладывает ответственность за судебную реформу на иностранцев, а также может привести к блокированию работы ВСП.

Об этом сказано в заявлении Высшего совета правосудия.

Высший совет правосудия обращается к народным депутатам и президенту с просьбой доработать законопроект №5068 о судебной реформе, чтобы не допустить конституционного кризиса и коллапса судебной власти.

В ВСП заявляют, что для доработки документа есть 7 оснований:

неконституционность норм законопроекта;





законопроект не соответствует обязательствам Украины перед МВФ;





перекладывание ответственности за реформу на иностранцев;





ни один суд, орган судебной власти или судейская ассоциация не поддержали законопроект;





при реформировании ВСП ключевым должен стать голос субъектов назначения;





блокирование работы ВСП приведет к коллапсу судебной власти;





законопроект не решит текущие проблемы судебной системы и не произведет реформу.

"Высший совет правосудия призывает народных депутатов Украины пересмотреть ключевые вопросы законопроекта №5068, касающихся роли международных экспертов в формировании государственных органов Украины. Высший совет правосудия призывает не допустить разбалансировку и коллапс судебной власти в Украине и надеется на формирование ВККСУ и ВСП на основе Конституции и законов Украины, в соответствии с нормами международного права", - заявили в ВСП.

Напомним, ранее Венецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту президента Владимира Зеленского №5068 касательно Высшего совета правосудия. Документ содержит 11 рекомендаций Комиссии к тексту законопроекта.

Также мы писали о том, что в законопроекте о Высшем совете правосудия оставили норму, которая может заблокировать его действие.