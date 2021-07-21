ВСП недоволен контролем иностранцев и требует пересмотреть закон о реформе института судебной власти
В Высшем совете правосудия (ВСП) заявляют, что законопроект о его реформе, недавно принятый Радой, требует доработки. Документ противоречит Конституции, перекладывает ответственность за судебную реформу на иностранцев, а также может привести к блокированию работы ВСП.
Об этом сказано в заявлении Высшего совета правосудия.
Высший совет правосудия обращается к народным депутатам и президенту с просьбой доработать законопроект №5068 о судебной реформе, чтобы не допустить конституционного кризиса и коллапса судебной власти.
В ВСП заявляют, что для доработки документа есть 7 оснований:
- неконституционность норм законопроекта;
- законопроект не соответствует обязательствам Украины перед МВФ;
- перекладывание ответственности за реформу на иностранцев;
- ни один суд, орган судебной власти или судейская ассоциация не поддержали законопроект;
- при реформировании ВСП ключевым должен стать голос субъектов назначения;
- блокирование работы ВСП приведет к коллапсу судебной власти;
- законопроект не решит текущие проблемы судебной системы и не произведет реформу.
"Высший совет правосудия призывает народных депутатов Украины пересмотреть ключевые вопросы законопроекта №5068, касающихся роли международных экспертов в формировании государственных органов Украины. Высший совет правосудия призывает не допустить разбалансировку и коллапс судебной власти в Украине и надеется на формирование ВККСУ и ВСП на основе Конституции и законов Украины, в соответствии с нормами международного права", - заявили в ВСП.
Напомним, ранее Венецианская комиссия обнародовала заключение по законопроекту президента Владимира Зеленского №5068 касательно Высшего совета правосудия. Документ содержит 11 рекомендаций Комиссии к тексту законопроекта.
Также мы писали о том, что в законопроекте о Высшем совете правосудия оставили норму, которая может заблокировать его действие.