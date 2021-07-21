Суд в Бердянске огласил приговор обвиняемым в убийстве добровольца батальона "Донбасс" Виталия Олешко (позывной "Сармат"), которое произошло в июле 2018 года.

Об этом сообщает "Громадське".

Из 9 человек, которые проходили по делу, за убийство Сармата осудили только бывшего бойца батальона "Торнадо" Артема Матюшина. Он частично признал вину и получил 11 лет лишения свободы. Однако суд засчитал ему время отбывания под стражей с 2018 года. Также суд удовлетворил гражданский иск жены убитого Виталия Олешко. Так, Матюшин должен уплатить 700 000 гривен морального ущерба, а также выплачивать дочери убитого 1 241 гривну ежемесячно до достижения ею совершеннолетия.

Кроме Матюшина, к трем годам и одному месяцу лишения свободы за хранение каннабиса и 11 боевых патронов приговорен Виктор Власюк, которого следствие называло организатором банды и координатором убийства Сармата. Также суд добавил ему часть неотбытого наказания за хулиганство и исчисляет время отбывания наказания со дня задержания в 2019 году.

Как пояснил прокурор по делу, в ближайшее время Власюк может оказаться на свободе, поскольку со дня его задержания прошло 2 года, а на срок о неотбытое наказание за хулиганство еще распространялся закон Савченко.

Других вероятных организаторов Михаила Сигиду, Евгения Бродского и вероятных соучастников Николая Ломаку, Александра Обухова, Максима Владимиренкова, Тараса Мовчана, Дениса Зеленкина - суд оправдал, мотивируя это недостаточностью доказательств, представленных стороной обвинения.

Напомним, Виталий Олешко был застрелен 31 июля 2018 года в Бердянске на глазах у жены и друга. Он погиб на месте. Впоследствии по подозрению в организации убийства Виталия Олешко в Бердянске задержали местного бизнесмена Михаила Сигиду, во Львове - Виктора Власюка, а в Днепре - Евгения Бродского.

Также мы писали, что полиция знала о подготовке убийства "Сармата" Олешко.