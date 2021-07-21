По состоянию на утро среды, 21 июля, общее количество зараженных коронавирусом в Украине с начала эпидемии выросло еще на 655 человек.

Напомним, что вчера, 20 июля в стране было выявлено 598 новых случаев заражения. Таким образом, по сравнению с предыдущим днем, число официально выявленных зараженных за сутки выросло на 57 человек.

Умерли за отчетные сутки 13 человек (с начала эпидемии 52 769 пациентов).

О новых жертвах Covid-19 сообщает пресс-служба Минздрава Украины в социальной сети Facebook.

Выздоровели за последние сутки 577 человек (с начала эпидемии - 2 182 502 пациента - Ред.).

Среди новых зараженных 37 детей и 18 медработников.

Самое большое количество случаев заражения за минувшие сутки обнаружено в Одесской области (59 человек), Харьковской области (41), Донецкой области (39) и Запорожской области (31).

В Киеве выявили 232 новых случая заражения.

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