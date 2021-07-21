Визит Зе в Вашингтон: у Байдена нет времени?

Встреча Джо Байдена и Владимира Зеленского в августе, скорее всего, не состоится. Вчера и. о. американского посла в Киеве Джордж Кент сообщил, что президенты встретятся в августе, и никаких препятствий для этой встречи нет. Кроме одного - плотности расписания хозяина Белого дома.

Кент таким комментарием, видимо, хотел успокоить украинцев. Но получилось не слишком-то красиво: вроде все постоянно говорят об Украине как о важном стратегическом партнере США, а как доходит дело до встречи президентов - так времени для нее в расписании не находится в течение целого месяца. И вся история становится похожей на историю с вакцинами: партнерство партнерством, а "Пфайзер" большими партиями уходит в Эквадор. Или Уругвай.

Впрочем, не исключено, что Кент подобным заявлением просто не очень удачно маскировал истинные цели задержки с визитом Зеленского в США. Ведь уже ни для кого не секрет, что помощник заместителя госсекретаря прибыл в Украину со специальной миссией - привести политическое поле страны в соответствии с видением Госдепартамента. Процесс этот идет со скрипом, вызывая внутреннее сопротивление государственной машины. И встреча Зеленского с Байденом - элемент, призванный его ускорить. Как морковка, висящая перед носом у украинской власти.

Параллельно для ускорения процесса Кент решил задействовать наличные ресурсы проамериканской группы влияния в Украине. Вчера он встретился с "антикоррупционными активистами" - одним из самых надежных резервов американского посольства в украинской политике. О содержании встречи практически ничего не говорилось, но шило в мешке все равно останется недолго: все станет ясно по требованиям, которые эти "активисты" начнут выдвигать к Банковой в ближайшие недели.

Хотя и сейчас очевидно, что эти требования будут касаться "прозрачности" избрания нового антикоррупционного прокурора, а также всех остальных "хотелок" американского посольства, которые напрямую из офиса Кента предъявлять вроде как неудобно.

В общем, при всей завуалированности процесса "американизации" украинской политики, он достаточно прозрачен. И вывод из всего этого крайне прост: в тот момент, когда Зеленский вылетит в Вашингтон, можно будет констатировать, что Банковая сдалась. А пока ее неравное противостояние с Кентом еще продолжается.

"ГУМ" хочет сломать двери в ЕС?

В контексте этого противостояния следует рассматривать и декларацию Батумского саммита, в котором приняли участие лидеры Грузии, Украины и Молдавии. Нетрудно заметить, что данный саммит - это давно существующий ГУАМ, только без Азербайджана; но, поскольку без Азербайджана получается ГУМ, то сокращенную аббревиатуру решили не использовать. Отсюда и безликий Батумский саммит.

Впрочем, дело не в названии, а в том, что этот ГУМ принял. В его декларации лидеры трех стран напоминают (видимо, Брюсселю), что "в соответствии со статьей 49 Договора о ЕС Грузия, Республика Молдова и Украина как европейские государства, которые уважают европейские ценности и преданы их продвижению, могут подать заявки на вступление в Европейский союз".

И это весьма неординарный поворот, означающий, что Зеленскому удалось втянуть в свою игру с Западом грузинского и молдавского лидеров. Ведь до сих пор он один стучал в закрытые двери НАТО и ЕС, а после этого возмущался, что двери не открывают. Теперь ГУМ угрожает, что стучать будут втроем.

Правда, даже сами лидеры ГУМа вряд ли сомневаются в том, что результат останется прежним. И что даже если к кулаку Зеленского добавятся женские кулачки Саломе Зурабишвили и Майи Санду, звук сильнее не станет.

А дальше все будет очень любопытно. Ведь после того, как ГУМ вежливо отгонят от двери Евросоюза, нужно будет как-то реагировать. Означает ли это, что Зеленский уже убедил двух своих соратниц сделать совместное заявление о возможном превращении "Восточного партнерства" в "восточный вектор"?

Вашингтон и Берлин договариваются по "СП-2". Без Украины

"Северный поток-2" почти завершен, фото: nord-stream2.com

Западные СМИ вчера обошла громкая новость о том, что Вашингтон и Берлин близки к заключению сделки по "Северному потоку-2". Согласно сообщению "Рейтерс", одним из ключевых вопросов в этом соглашении станет обеспечение энергобезопасности Украины.

Вроде бы происходит ровно то, чего в последние месяцы добивался Зеленский. Тем не менее, от новости за версту несет "зрадой".

Во-первых, несмотря на громкие призывы хозяина Банковой о том, что "никаких договоренностей об Украине без Украины", они, судя по всему, как раз состоятся именно в этом формате.

Конечно, потом украинского президента даже могут позвать на встречу Байдена с Меркель (или ее преемником), чтобы там объявить, о чем именно договорились. Но вносить правки в соглашение все равно не позволят.

А во-вторых - это содержание самого соглашения.

"Соглашение будет предусматривать, что ФРГ обязуется использовать свои рычаги давления, чтобы добиться продления соглашения о транзите газа между Украиной и Россией на срок до 10 лет. Нынешнее соглашение истекает в 2024 году", - говорится в публикации Bloomberg.

Это, безусловно, ключевой момент. И именно то, чего хочет Киев.

Но формулировка "обязуется использовать" сильно напоминает "гарантии", которые давали ядерные державы Украине в Будапештском меморандуме. Тем более, что все зависит от доброй воли России. Она конечно может пообещать подписать 10-летний контракт с Украиной, но только в обмен на встречные гарантии ЕС о расширении закупок российского газа. Чтоб Северный поток-2 был полностью загружен даже при условии сохранении транзита через Украину.

Отметим, что это вполне возможная схема, с учетом того, что Европа отказывается от угольной генерации, а значит ей понадобится больше газа. При том, что добыча на шельфе Северного моря постепенно снижается.

А значит обещание по увеличению потребления российского газа Европа вполне дать может. И украинская ГТС будет заполнена (по крайней мере, в тех же объемах, что и сейчас). И Россия получит дополнительные десятков миллиардов долларов экспортной выручки.

Отменят ли "слуги" военный призыв?

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Еще один прожект был озвучен вчера представителем фракции "Слуга народа" Александром Корниенко: он сообщил, что в Украине с 2023 года могут отменить военный призыв.

Эта идея не нова: еще в 2013 году военный призыв отменил Виктор Янукович. Но после Майдана и начала войны на востоке его вернули.

Поэтому не совсем понятно насколько нынешнее заявление Корниенко отражает реальные планы властей, либо это просто пиар-сотрясение воздуха.

Тем более, что это совсем не вяжется с уже принятым законом о территориальной обороне, по которому хотят милитаризировать всю страну.

Пятый этап вакцинации: желающие заканчиваются?

В Украине стартует пятый этап вакцинации, фото: pixabay.com

Минздрав вчера объявил о начале пятого этапа вакцинации украинцев. Теоретически, согласно объяснению министерства, на этом этапе привить могут уже всех желающих, но приоритетные группы все равно остаются. Из чего можно сделать вывод, что желающие, конечно, могут уколоться, но необязательно тем, чем хотят.

Хотя следует отметить, что в отдельных регионах, судя по всему, психологический перелом произошел. Все чаще приходится слышать о том, что в небольших городах есть в наличии даже "Пфайзер", но не хватает как раз желающих.

Впрочем, связано это не столько с количеством завезенных вакцин, сколько со скепсисом в отношении вакцинации вообще, который в провинции развит гораздо сильнее, чем в столице.

И с этим Минздраву нужно что-то делать. Отработанные способы агитации в данном случае не годятся, поскольку в глубинке не доверяют ни "Фейсбуку", ни СМИ вообще, гораздо сильнее прислушиваясь к "сарафанному радио". Которое сообщает, что знакомый друзей привился и через три дня умер.

Причем главным источником "сарафанное радио", как правило, является для пожилых людей, которых нужно вакцинировать в первую очередь. Накануне ожидающейся осенью четвертой волны это крайне тревожный симптом, чреватый серьезными последствиями.