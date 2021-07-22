Официальный Париж признал, что Францию накрыла очередная волна коронавируса. Об этом заявил представитель французского правительства Габриэль Атталь. И поэтому, начиная со среды, 21 июля, в стране вступила в действие система санитарных пропусков.

Об этом передает сообщает BBC.

Со вчерашнего дня попасть в большинство музеев и кинотеатров можно будет лишь при наличии специального санитарного пропуска. Позже законодатели обсудят, стоит ли продлевать его использование в августе для похода в кафе, рестораны и торговые центры.

За день до этого министр здравоохранения Оливье Веран объявил о 18 000 новых инфекциях всего за сутки. По мнению министра, штамм "Дельта" привел к гораздо большему росту случаев заболевания, чем предыдущие варианты, такие как те, которые впервые были замечены в Великобритании или Южной Африке.

Президент Эммануэль Макрон в свою очередь заявил об обязательной вакцинации всех медицинских работников к сентябрю. В ответ на это во Франции прошли забастовки против санитарных пропусков и обязательной вакцинации медицинских работников.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Китай в резкой форме отказал ВОЗ в очередном расследовании происхождения Сovid-19.