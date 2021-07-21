Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова провела встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Нидерландов в Украине Йоганнесом де Молом. Во время переговоров обсуждалось дело МН17 и сотрудничество между Киевом и Амстердамом в других сферах.

Об этом передает пресс-служба Офиса генпрокурора в сети.

Отдельно остановились на острой для двух стран катастрофе самолета рейса MH17 в небе над Украиной. Генпрокурор и руководитель профильного "Департамента войны" Офиса Генерального прокурора отметили, что украинские прокуроры и следователи делают все возможное для общей цели - установления всех, кто отдавал приказы, лиц, причастных к транспортировке ЗРК "БУК" и непосредственно к запуску ракет.

"Дело малайзийского "Боинга" это боль для вей планеты. Мы внимательно следим за ходом судебного процесса в национальном суде Нидерландов над 4 обвиняемыми и предоставляем все необходимое содействие нидерландским коллегам. Сотрудничество же в рамках международной совместной следственной группы является плодотворным и продуктивным и с украинской стороны будет только углубляться. Такие преступления против человечности должны быть наказаны и для этого мы сейчас задействуем все возможные ресурсы. В планах у нас создать Международный совет при Генпрокуроре, чтобы эффективно сотрудничать с международными судами и использовать правовой опыт других стран, прошедших через вооруженные конфликты", - отметила генпрокурор Ирина Венедиктова.

Ранее "Страна" сообщала, что в годовщину гибели рейса МН17 Зеленский сделал заявление.