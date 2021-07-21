Слепой священник, которого сопровождала плохо слышащая женщина, попали под колеса поезда при переходе железнодорожных путей на переезде в городе Коростень. Оба получили тяжелые травмы и выжили каким-то чудом. Сейчас за их жизни сражаются местные медики.

Об этом сообщает ТСН.

Пострадавший мужчина находится в реанимационном отделении, женщина - в хирургии. Она не помнит, как именно произошло столкновение, но очевидцы утверждают, что не видящий батюшка из местной церкви в сопровождении женщины пропустили товарный поезд, который шёл первым, и несмотря на работающую сигнализацию начали переходить пути, но не обратили внимание, что в это же время двигался еще один поезд. Оба и попали под его колеса. На железной дороге говорят: их сотрудница пыталась предупредить пешеходов об опасности, но тщетно.

Местные жители говорят, что 73-летний священник передвигается только с помощью женщины-поводыря, которой 79 и она имеет большие проблемы со слухом.

На железной дороге говорят, и шлагбаумы, и сигнализация на переезде работают исправно, но за последние три дня на этой станции с интенсивным движением - уже вторая авария.

Железнодорожники в очередной раз просят не нарушать правила. Ведь минута спешки на переезде часто заканчивается тяжелыми травмами или смертью.

Ранее "Страна" сообщала, что под Харковом поезд протаранил микроавтобус, водитель которого пытался проскочить ж/д переезд, а также о том, что под пассажирский поезд Одесса - Днепр бросился мужчина, из-за этого состав четыре часа простоял в поле.