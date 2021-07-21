Культуролог Евгения Бильченко, которую уволили из Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова, ликвидировав целую кафедру, прокомментировала это решение "Стране".

"Мои ощущения - это фантомные боли. Я уже давно знала, что получу письмо о ликвидации кафедры. Это единственный приемлемый способ меня убрать. Ибо невозможно доказать профнепригодность или аморалку", - считает Бильченко.

Однако она не скрывает, что переживает увольнение болезненно.

"Мне очень больно, что на кону оказалось все дело моей жизни. Я поднимала культурологов с 2004 года, я провела все лицензирования и аккредитации, я открыла магистратуру, у меня были аспиранты и руководство аспирантурой, вся теория... И они готовы этим всем пожертвовать? Ради политики? Это похоже на какую-то истерию. Или агонию? Я относительно себя смирилась и принимаю любые преследования. Но вот так обойтись со студентами, с аспирантами... Это непостижимо жестоко. Но разве этой стране нужны фундаментальная наука, теория, критика, академизм? Мы только что увидели, что, кроме лакеев и менеджеров, не нужен уже никто", - констатировала Евгения Бильченко.

Она уточнила, что узнала о том, что ее кафедру ликвидируют, из официального письма. Оно оказалось в распоряжении "Страны". Там сказано, что вместе с кафедрой ликвидируется и должность Бильченко. Однако она может перевестись на другую должность.

Впрочем, по словам Бильченко, о такой возможности было сказано лишь в письме.

"По факту мне никто ничего не предложил. Просто сбросили это письмо и все. При этом коллеги, которых я спросила о письме, ничего о нем не знают. Никто из начальства не комментирует: они не разговаривают со мной, просто сверху сбрасываются письма - и всё. Как собаке. Это не права человека, это непонятно что", - уточнила она.

И добавила: "С почты Ирины Стыценковой пришло письмо из отдела кадров, подтвердить или опровергнуть которое никто не может. Мне самой интересно, что это. Вместо этого ходят сплетни в закулисье, что кафедры больше нет, потому что 30 июня учёный совет ее отменил, удалил... Ликвидировал".

Культуролог призналась, что из-за стресса у неё начались проблемы со здоровьем на нервной почве.

Она заявила, что собирается бороться за справедливость в юридической плоскости. Причем студенты ее поддерживают.

"Если нет кафедры, то нет и должности. Это делалось специально, чтобы придать нашему иску никчемность. Но мы с адвокатом договорились противостоять этому. Пока не знаю, как: я не юрист. Но это несправедливо и ко мне, и к моим воспитанникам. Недаром без меня никто не пошел в магистратуру. В этом году. Это показатель", - резюмировала Бильченко.

Ранее "Страна" писала, что об увольнении преподаватель вуза сообщила в своем Фейсбуке 20 июля.

А зимой Евгения давала нашему изданию интервью, в котором объясняла, почему ее травят и хотят уволить.