"Это похоже на истерию или агонию". Культуролог Бильченко прокомментировала увольнение из вуза
Культуролог Евгения Бильченко, которую уволили из Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова, ликвидировав целую кафедру, прокомментировала это решение "Стране".
"Мои ощущения - это фантомные боли. Я уже давно знала, что получу письмо о ликвидации кафедры. Это единственный приемлемый способ меня убрать. Ибо невозможно доказать профнепригодность или аморалку", - считает Бильченко.
Однако она не скрывает, что переживает увольнение болезненно.
"Мне очень больно, что на кону оказалось все дело моей жизни. Я поднимала культурологов с 2004 года, я провела все лицензирования и аккредитации, я открыла магистратуру, у меня были аспиранты и руководство аспирантурой, вся теория... И они готовы этим всем пожертвовать? Ради политики? Это похоже на какую-то истерию. Или агонию? Я относительно себя смирилась и принимаю любые преследования. Но вот так обойтись со студентами, с аспирантами... Это непостижимо жестоко. Но разве этой стране нужны фундаментальная наука, теория, критика, академизм? Мы только что увидели, что, кроме лакеев и менеджеров, не нужен уже никто", - констатировала Евгения Бильченко.
Она уточнила, что узнала о том, что ее кафедру ликвидируют, из официального письма. Оно оказалось в распоряжении "Страны". Там сказано, что вместе с кафедрой ликвидируется и должность Бильченко. Однако она может перевестись на другую должность.
Впрочем, по словам Бильченко, о такой возможности было сказано лишь в письме.
"По факту мне никто ничего не предложил. Просто сбросили это письмо и все. При этом коллеги, которых я спросила о письме, ничего о нем не знают. Никто из начальства не комментирует: они не разговаривают со мной, просто сверху сбрасываются письма - и всё. Как собаке. Это не права человека, это непонятно что", - уточнила она.
И добавила: "С почты Ирины Стыценковой пришло письмо из отдела кадров, подтвердить или опровергнуть которое никто не может. Мне самой интересно, что это. Вместо этого ходят сплетни в закулисье, что кафедры больше нет, потому что 30 июня учёный совет ее отменил, удалил... Ликвидировал".
Культуролог призналась, что из-за стресса у неё начались проблемы со здоровьем на нервной почве.
Она заявила, что собирается бороться за справедливость в юридической плоскости. Причем студенты ее поддерживают.
"Если нет кафедры, то нет и должности. Это делалось специально, чтобы придать нашему иску никчемность. Но мы с адвокатом договорились противостоять этому. Пока не знаю, как: я не юрист. Но это несправедливо и ко мне, и к моим воспитанникам. Недаром без меня никто не пошел в магистратуру. В этом году. Это показатель", - резюмировала Бильченко.
Ранее "Страна" писала, что об увольнении преподаватель вуза сообщила в своем Фейсбуке 20 июля.
А зимой Евгения давала нашему изданию интервью, в котором объясняла, почему ее травят и хотят уволить.