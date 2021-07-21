Главе Нацбанка Кириллу Шевченко грозит отставка - Financial Times
Председателю Национального банка Украины Кириллу Шевченко, который занимает эту должность ровно год, может грозить отставка. Об этом сообщили два источника, приближенные к президенту Владимиру Зеленскому.
На них ссылается британское издание Financial Times.
Информация об отставке появилась после известия, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за "отхода регулятора от стандартов работы". Вслед за этим об уходе из Нацбанка начали объявлять и другие работники, в том числе и руководители департаментов.
Впоследствии стало известно, что уволившиеся сотрудники НБУ решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. На период до конца лета они захотели взять отпуск.
В НБУ пожаловались, что такие действия работников блокируют проведение конкурсов на ключевые должности в департаменте лицензирования.
Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее "PR-кампанией и попыткой оказать политическое давление на НБУ".
Что касается ухода самого Шевченко, то такая кадровая перестановка еще больше усложнит переговоры о займе МВФ, полагает Financial Times.
Шевченко в интервью изданию заявил, что окно, доступное для утверждения кредита, "не такое широкое, как мы хотели бы". Но он считает, что МВФ выделит Украине 3,2 млрд долларов уже в этом году.
Украина получит еще 2,7 млрд долларов в результате аллокации (то есть распределения дефицитных ресурсов, необходимого для работы системы) специальных прав заимствования, которые планируют утвердить в августе, добавляет издание (подробнее об этом мы писали здесь).
Напомним, кандидатуру Шевченко на пост главы НБУ внес Зеленский 15 июня 2020 года.
А уже на следующий день ее утвердила Верховная Рада.