Председателю Национального банка Украины Кириллу Шевченко, который занимает эту должность ровно год, может грозить отставка. Об этом сообщили два источника, приближенные к президенту Владимиру Зеленскому.

На них ссылается британское издание Financial Times.

Информация об отставке появилась после известия, что команда руководителей Департамента лицензирования полным составом подала руководству НБУ заявления об увольнении из-за "отхода регулятора от стандартов работы". Вслед за этим об уходе из Нацбанка начали объявлять и другие работники, в том числе и руководители департаментов.

Впоследствии стало известно, что уволившиеся сотрудники НБУ решили перенести свой последний рабочий день с 16 июля на 1 сентября. На период до конца лета они захотели взять отпуск.

В НБУ пожаловались, что такие действия работников блокируют проведение конкурсов на ключевые должности в департаменте лицензирования.

Кирилл Шевченко, комментируя волну увольнений из Нацбанка, назвал ее "PR-кампанией и попыткой оказать политическое давление на НБУ".

Что касается ухода самого Шевченко, то такая кадровая перестановка еще больше усложнит переговоры о займе МВФ, полагает Financial Times.

Шевченко в интервью изданию заявил, что окно, доступное для утверждения кредита, "не такое широкое, как мы хотели бы". Но он считает, что МВФ выделит Украине 3,2 млрд долларов уже в этом году.

Украина получит еще 2,7 млрд долларов в результате аллокации (то есть распределения дефицитных ресурсов, необходимого для работы системы) специальных прав заимствования, которые планируют утвердить в августе, добавляет издание (подробнее об этом мы писали здесь).

Напомним, кандидатуру Шевченко на пост главы НБУ внес Зеленский 15 июня 2020 года.

А уже на следующий день ее утвердила Верховная Рада.