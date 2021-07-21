Военнослужащие Украины обязаны прививаться против инфекционных болезней, в том числе COVID-19 - это определено уставом внутренней службы ВСУ. Военнослужащий может быть освобожден от прививки только по заключению врача.

Об этом сообщает сайт Ukrainian Military Pages.

С 14 июля в Вооруженных силах Украины началась обязательная вакцинация личного состава против COVID-19. Прививки должны сделать все независимо от их желания. Ответственность за вакцинацию возложена на командиров воинских частей.

При этом некоторые военные отказываются от вакцинации и пытаются избежать прививок.

В то же время статья 243 устава внутренней службы ВСУ определяет, что прививки для военных обязательны. В ней говорится, что плановые предохранительные прививки проводятся в соответствии с календарем вакцинации, а прививки по эпидемическим показаниям (к которым относится пандемия COVID-19) проводятся по приказу старшего командира (начальника).

"Всем военнослужащим проводятся предохранительные прививки против основных инфекционных болезней. Прививки могут быть плановыми и проводиться по эпидемическим показаниям. Плановые предохранительные прививки всему личному составу воинской части проводятся в соответствии с календарем прививок, а прививки по эпидемическим показаниям - по приказу старшего командира (начальника). От проведения прививок военнослужащие освобождаются только по заключению врача", - сказано в уставе.

Также там оговорено, что отметки о прививках заносят в военные билеты и удостоверяют печатью воинской части, а в медицинские книжки дополнительно заносят отметки об освобождении от прививок.

Между тем имеющиеся оперативные эпидемические данные позволяют утверждать о завершении фазы спада заражений коронавирусом в Украине. Страна на пороге новой волны инфекций.

Это совпало со стартом пятой волны вакцинации, когда привиться может каждый желающий.