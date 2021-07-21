Кабинет министров Украины принял решение о внесении изменений в Правила дорожного движение, они вступают в действие с момента публикации постановления.

Соответствующий документ был обнародован на официальном сайте Кабмина.

В частности, в правилах появилось определение "дорожная станция патрульной полиции", которое обозначено дорожным знаком 6.10. Это участок местности вблизи проезжей части дороги с расположенной на ней зданием или другим сооружением, предназначенным для пребывания в ней полицейских патрульной полиции во время несения ими службы.

В связи с этим знак сервиса 6.10 "Пост ГАИ" заменяется знаком:

Согласно опубликованному постановлению, в местах действия этого знака:

запрещается проезд без остановки перед контрольными пунктами;

вводятся постоянные ограничения разрешенной скорости движения.

Также решением Кабмина информационно-указательный знак 5.49 "Указатель общих ограничений скорости" заменили таким знаком:

Ранее "Страна" сообщала, что к 2024 году в Украине будут работать около двух тысяч камер фиксации нарушений ПДД. К концу же 2021 года количество камер автоматической фиксации нарушений ПДД вырастет до 400 единиц.

Также напомним, что Министерство внутренних дел разрабатывает законопроект, согласно которому водители смогут фиксировать нарушение правил дорожного движения на свои смартфоны, а после получать за это 10% от суммы взысканного впоследствии штрафа.