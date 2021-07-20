За прошедшие выходные, 17-18 июля, сотрудники Государственной экологической инспекции Полесского округа оштрафовали десять нарушителей, которые собирали чернику.

Об этом сообщает пресс-служба Госэкоинспекции на своем сайте.

"Работниками Государственной экологической инспекции Полесского округа в минувшие выходные, а именно 17-18 июля текущего года в лесных массивах Ровенщины проведены мероприятия государственного экологического надзора (контроля) на предмет соблюдения правил сбора ягод (черники)", - пишут в пресс-центре.

В частности, за два дня в лесах Ровенской области было выявлено 10 таких нарушений. Виновные привлечены к административной ответственности (ст. 70 КоАП).

"Сбор ягод с целью получения прибыли от реализации собранного сырья осуществляется на основании специального разрешения на использование природных растительных ресурсов, согласно ст. ст. 69, 73 Лесного Кодекса Украины, ст. 10 ЗУ "О растительном мире", за нарушение такого порядка предусмотрена ответственность за ст.70 КУоАП", - рассказали в Госэкоинспекции.

Также представители службы добавили, что данные меры контроля Государственной экологической инспекцией Полесского округа будут продолжаться и в дальнейшем.

Фото: polissyareg.dei.gov.ua

Ранее "Страна" сообщала, что под Житомиром селяне с боями отстаивают урожай лесной черники от заезжих бригад сборщиков. Селяне каждое утро перекрывают дорогу в лес, чтобы не пропускать автомобили из соседней Ровенской области. Доходит даже до рукопашной, поэтому в селе постоянно дежурит полиция.

Также напомним, что в прошлом году из зоны отчуждения вокруг Чернобыльской атомной электростанции пытались вынести 40 килограмм радиоактивной черники. Норма радиации на территории, где собирали ягоды, была превышена в 4 раза.