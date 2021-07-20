Один из телефонных номеров президента Франции Эмманюэля Макрона могли прослушивать. Он был в списке марокканских спецслужб, где фигурировали лица, за которыми нужно следить с помощью израильской системы электронного шпионажа Pegasus.

Об этом сообщает газета Le Monde.

По информации издания, в списке кроме Макрона также значились возглавлявший французское правительство в 2017-2020 гг. Эдуара Филиппа и 14 министров.

"Если эти факты подтвердятся, то это было бы весьма серьезно. Необходимо установить подлинную картину в связи с этим разоблачением", - приводит издание позицию Елисейского дворца.

Елисейский дворец заявил о проведении расследования. Правительство сделает все, чтобы внести ясность в ситуацию, говорится в заявлении.

Согласно данным газеты, номер телефона Макрона был выбран оператором спецслужб Марокко в марте 2019 года. При этом неясно, подвергся ли телефон президента хакерской атаке.

Королевство уже многие годы является клиентом разработчика Pegasus - NSO Group. Всего в Марокко составили список для прослушивания из 10 тысяч номеров, 10% которых были французскими. В него были включены номера 14 глав государств и правительств. Среди них – бывший премьер-министр Ливана Саад Харири, главы правительств Марокко и Пакистана Саад ад-Дин аль-Османи и Имран Хан.

Как пишет Le Monde, включение номера президента Франции в список для прослушивания указывает на уязвимость высшей государственной власти для подобных электронных атак. При этом издание отмечает, что для секретных переговоров Макрон использует защищенный телефон Teorem, разработанный компанией Thales.

В последнее время часто возникают скандалы с прослушкой высокопоставленных и влиятельных лиц. Так, четыре года назад Дональд Трамп сказал Ангеле Меркель, что они оба стали жертвами прослушки во время правления Барака Обамы.

Также мы писали, что СБУ в 2015 году ставила на прослушку Игоря Коломойского по подозрению в финансировании им "ДНР".