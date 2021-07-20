Миллиардер и основатель компаний Amazon и Blue Origin Джефф Безос опубликовал видео из капсулы корабля New Shepard во время суборбитального полета, который состоялся 20 июля.

Ролик появился в Инстаграме американского предпринимателя.

"Как все начиналось", - коротко подписал Безос видео.

На записи четыре члена экипажа - сам бизнесмен, его младший брат Марк, 82-летняя летчица Уолли Фанк, прошедшая программу подготовки астронавтов, а также 18-летний студент Оливер Деймен из Нидерландов - проводят время в невесомости. Они бросают друг другу небольшой мячик, делают сальто и непрерывно восхищаются пребыванием в космосе.

Полет корабля длился около 11 минут, управление им проходило в автоматическом режиме.

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Ранее "Страна" приводила заявление Безоса о том, что компания Blue Origin намерена в 2021 году провести еще два запуска своего космического корабля New Shepard с пассажирами на борту.

Мы также сообщали, что в Blue Origin полагают, что недавний полет другого миллиардера, основателя Virgin Galactic Ричарда Брэнсона, не был полноценным вояжем в космос. По словам представителей Blue Origin, полет Брэнсона прошел ниже линии Кармана - общепризнанной высоты в 100 километров, с которой начинается космическое пространство.