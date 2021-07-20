Киевский Национальный педагогический университет имени М. П. Драгоманова уволил профессора кафедры культурологии и философской антропологии и поэтессу Евгению Бильченко.

Об этом преподавательница написала в своем Фейсбуке.

По словам Евгении, ради ее увольнения администрация вуза пошла на ликвидацию целой кафедры, так как не смогла ничего доказать, в чем обвиняла женщину: ни профнепригодность, ни аморальный поступок.

Она добавила, что за время отстранения от педагогической работы занялась наукой так плотно, что это сразу отразилось на ее рейтинге: у нее не просто первое место в системе оценивания образовательной деятельности, а первое место с немыслимым отрывом.

"Об этом в университете все знают. Считает машина. Там всё объективно. Часть проведённых мной научных конференций и статей, примерно третья часть, была совместно с российскими коллегами. Я ни о чем не жалею. Ни о чем. Это были наши лучшие диалоги по Бахтину. Я была счастлива, спасибо, когда мы собирались вместе от Луцка до Москвы, от Дрогобыча до Петербурга.

Мне бы хотелось, чтобы мир знал, как в Украине обходятся с политическими инакомыслящими", - написала Бильченко.

К посту она прикрепила рейтинг и приказ об увольнении. В последнем сказано, что "решением ученого совета университета от июня 2021 и приказом ректора от 8 июля о внесении изменений в штатное расписание Университета кафедра культурологии и философской антропологии ликвидируется". А должность, которую занимает Бильченко, подлежит сокращению с 20 сентября 2021 года.

Также в документе предлагают профессору перевестись "на другие вакантные должности в университете", с которыми можно подробно ознакомиться в отделе кадров.

Как рассказывала "Страна", зимой Бильченко начали травить за ее пост о русском языке. В нем она назвала закон об украинизации звеном в цепи, "очередным опухшим лимфоузлом в теле онкобольной американской колонии" - то есть Украины.

После начала преследований Евгения дала большое интервью нашему изданию, в котором сообщала, что вуз пытается ее уволить за крамольный пост.