Во время Олимпийских игр в Токио, которые начнутся в пятницу, 23 июля, женская сборная США по спортивной гимнастике не будет жить в олимпийской деревне.

Об этом сообщает NBC.

В частности, спортсменки отправятся в отель в Токио. Такое решение было принято, чтобы уменьшить риск заражения коронавирусом.

"Это было решение, которое мы все приняли вместе. Мы знаем, что оно не идеально для Олимпийских игр, но нет ничего идеального во время пандемии. Мы чувствуем, что можем лучше контролировать спортсменов и нашу безопасность в условиях отеля", - написала в своем Twitter личный тренер четырехкратной олимпийской чемпионки Симоны Байлз Сесиль Ланди.

Скриншот: twitter.com/CLcecile

Ранее "Страна" сообщала, что Токио за 6 дней до олимпиады обновил рекорд коронавируса. За сутки там бфло зарегистрировано 1410 случаев коронавируса.

В то же время, положительный результат на Covid-19 был обнаружен у одного из жителей поселка спортсменов в Токио, где остановятся большинство участников Олимпийский игр. Национальность человека не разглашается из соображений конфиденциальности. В данный момент его "удалили" из поселка, где во время игр будут проживать тысячи спортсменов и официальных лиц.