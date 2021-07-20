В Подмосковье проходит авиасалон МАКС-2021. Его главной новинкой стал легкий тактический истребитель пятого поколения Checkmate. Он сконструирован по технологии малой заметности, имеет большую номенклатуру вооружения, однако при этом стоит дешевле зарубежных аналогов.

О самолете сообщает РБК.

Новинку презентовала госкорпорация "Ростех". Название самолета Checkmate переводится с английского как "шах и мат".

Разработка принадлежит компании "Сухой", поэтому возможное название истребителя на внутреннем рынке - Су-75.

Создатели долгое время держали проект в секрете, информация о нем появилась в СМИ лишь неделю назад.

В списке используемого вооружения истребителя значатся:

ракета малой дальности класса "воздух - воздух" Р-74М (РВВ-МД; ее дальность 40 км, масса боевой части - 8 кг) и ее аналог средней дальности РВВ-СД (дальность пуска - до 110 км, масса боевой части - 22,5 кг);

управляемая ракета "воздух - земля" Х-38 (дальность - от 3 до 70 км, масса боевой части - до 250 кг), противорадиолокационная ракета Х-58УШКЭ (дальность полета - 76–245 км, масса боевой части - 149 кг), управляемая ракета Гром-Э1 (дальность - от 10 до 120 км, масса боевой части - 594 кг);

корректируемая авиационная бомба с лазерной головкой самонаведения КАБ-250ЛГ-Э (высота сброса - до 10 км, масса боевой части - 165 кг);

неуправляемые авиационные ракеты (НАР) С-8 (дальность пуска - 1–4 км, масса боевой части - 3,6 кг) и С-13 (дальность пуска - 1,6–3 км, масса боевой части - 32 кг);

пушечное вооружение.

Истребитель также может нести на борту группу беспилотников.

Легкий тактический самолет предназначен прежде всего на экспорт и будет конкурентом F-35: его цена в шесть-семь раз ниже, чем у F-35, и сравнима с Gripen NG. По информации изданий Breaking Defense и Popular Mechanics, сегодня стоимость летного часа американского малозаметного многофункционального истребителя пятого поколения F-35 Lightning II составляет $33–35 тыс. Стоимость летного часа шведского многоцелевого истребителя четвертого поколения Gripen - от $4,5 тыс. до $8 тыс. в зависимости от версии истребителя.

Самолет вызвал ажиотаж на салоне. Фото: РБК

Среди потенциальных покупателей российской разработки - страны Ближнего Востока.

Самолет Checkmate поднимется в воздух в 2023 году.

Перед презентацией истребитель показали президенту Владимиру Путину.

Ранее "Страна" сообщала, что на МАКС-2021 готовились представить новый скафандр для космонавтов "Сокол-М".

Мы также сообщали, что в России хотят провести новые испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" с надводного носителя. Предполагается, что это произойдет в августе.