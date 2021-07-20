Во вторник, 20 июля, в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, чем может быть опасна вяленая или сушеная рыба.

Об этом сообщает пресс-служба "Центра общественного здоровья" на своей странице в Facebook.

"Потому что она может нести опасность для жизни - ботулизм", - рассказали в Минздраве, добавив, что в теплое время года спрос на вяленую или сушеную рыбу растет.

В связи с этим растут и случаи отравлений этим продуктом, к сожалению, и с летальным финалом.

"Ботулизм - это пищевая интоксикация, обусловленная потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без кислорода), и при неправильных условий хранения или транспортировки", - напомнили в ЦОЗ.

В частности, вяленая и сушеная рыба очень часто становится "домом" для размножения токсинов, и вот почему:

такая рыба не проходит термическую обработку, а ботулотоксин погибает только при кипячении в течение 10-15 минут;

может быть заражена в естественных условиях, поскольку резервуаром инфекции является песок или речной ил;

соление состоялось уже после образования токсина, ведь соль не убивает токсин, а только подавляет размножение инфекции;

потребителю неизвестно о некачественных условия хранения или транспортировки: длительное хранение раненой рыбы на грунте, перевозки навалом, без тары.

"Даже если вам трудно удержаться от соблазна приобрести вяленую или сушеную рыбу на пляже или рынке, вспомните этот пост и отдайте предпочтение проверенным продуктам", - подвели итог в Минздраве.

Скриншот: facebook.com/phc.org.ua

Ранее "Страна" сообщала, сколько украинцев заболели ботулизмом и умерли от него в этом году. По данным МОЗ, сразу 43 человека, в том числе один ребенок, заболели ботулизмом в Украине за первые пять месяцев 2021 года. Для шестерых из них болезнь стала смертельной.

Также напомним, что после праздников в Украине обнаружили сразу пять случаев опасного ботулизма. Данные случаи были зафиксированы в Кировоградской, Одесской и Львовской областях.