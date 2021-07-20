В МОЗ напомнили украинцам, почему опасно есть вяленую или сушеную рыбу
Во вторник, 20 июля, в Министерстве здравоохранения Украины рассказали, чем может быть опасна вяленая или сушеная рыба.
Об этом сообщает пресс-служба "Центра общественного здоровья" на своей странице в Facebook.
"Потому что она может нести опасность для жизни - ботулизм", - рассказали в Минздраве, добавив, что в теплое время года спрос на вяленую или сушеную рыбу растет.
В связи с этим растут и случаи отравлений этим продуктом, к сожалению, и с летальным финалом.
"Ботулизм - это пищевая интоксикация, обусловленная потреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Возбудитель размножается в анаэробном состоянии (без кислорода), и при неправильных условий хранения или транспортировки", - напомнили в ЦОЗ.
В частности, вяленая и сушеная рыба очень часто становится "домом" для размножения токсинов, и вот почему:
- такая рыба не проходит термическую обработку, а ботулотоксин погибает только при кипячении в течение 10-15 минут;
- может быть заражена в естественных условиях, поскольку резервуаром инфекции является песок или речной ил;
- соление состоялось уже после образования токсина, ведь соль не убивает токсин, а только подавляет размножение инфекции;
- потребителю неизвестно о некачественных условия хранения или транспортировки: длительное хранение раненой рыбы на грунте, перевозки навалом, без тары.
"Даже если вам трудно удержаться от соблазна приобрести вяленую или сушеную рыбу на пляже или рынке, вспомните этот пост и отдайте предпочтение проверенным продуктам", - подвели итог в Минздраве.
Скриншот: facebook.com/phc.org.ua
Ранее "Страна" сообщала, сколько украинцев заболели ботулизмом и умерли от него в этом году. По данным МОЗ, сразу 43 человека, в том числе один ребенок, заболели ботулизмом в Украине за первые пять месяцев 2021 года. Для шестерых из них болезнь стала смертельной.
Также напомним, что после праздников в Украине обнаружили сразу пять случаев опасного ботулизма. Данные случаи были зафиксированы в Кировоградской, Одесской и Львовской областях.