Министерство здравоохранения Украины рекомендует гражданам готовиться к третьей волне пандемии коронавируса в связи с активным распространением "индийского" штамма "дельта" по всему миру.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства в Facebook.

В Минздраве напомнили, что впервые "дельту" идентифицировали в декабре 2020 года в Индии, а уже в июле его зафиксировали в 111 странах мира. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, через несколько месяцев он станет доминирующим в мире.

Главная особенность "дельты" заключается в ее повышенной заразности в сравнении с другими штаммами коронавируса. Благодаря этому свойству "дельта" распространяется быстрее, чем ее "конкуренты".

Также "дельта" в 1,6 раза агрессивный, в 2,3 раза чаще приводит к госпитализации и в 1,5 раза чаще - в реанимацию.

Ученые все еще собирают данные о том, является ли штамм "дельта" смертельнее других вариантов коронавируса.

"Однако, анализируя ситуацию с распространением "Дельты" в Великобритании, можно утверждать, что уровень госпитализаций и смертности может вырасти среди невакцинированного населения", - сообщили в ведомстве.

Также Минздрав со ссылкой на данные Департамента здравоохранения Британии утверждает, что вакцины на 60-80% защищают от заболевания Covid-19 от "дельты" и на 95% от осложнений, из-за которых возможна госпитализация.

Украинское правительство усилило контроль пассажиров, прибывающих из стран, где зафиксирована вспышка штамма "дельта". Однако самым эффективным способом защиты будет полная вакцинация себя и своих родных, заверили в Минздраве.

"В Украине работает более 200 центров массовой вакцинации от Covid-19, где могут привиться все желающие. Также происходит вакцинация организованных коллективов, возможностями которого воспользовались 954 компании, таким образом вакцинировали 128 646 сотрудников. В который раз напоминаем, что вакцинация - это единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни. И не забывайте соблюдать дистанцию, носить маску и мыть руки!" - призвали в Минздраве.

Напомним, в Украине открывают пятый этап вакцинации от коронавируса. Это означает, что с 21 июля сделать прививку сможет каждый желающий в возрасте от 18 лет. При этом приоритет будет отдаваться уязвимым группам населения, в частности людям в возрасте от 60 лет и людям с сопутствующими заболеваниями.

Ранее мы писали, что штамм "дельта" заменит другие виды коронавируса до конца лета.