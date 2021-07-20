Причин для введения в Ровно режима чрезвычайной ситуации после утечки на предприятии "Ровноазот" нет. Показатели чистоты воздуха в пределах нормы.

Об этом сообщает в Фейсбуке пресс-служба Ровенской областной администрации.

После утечки газа, установления ее причины (разгерметизация трубопровода в цехе производства азотной кислоты) и выброса в атмосферу газа на место оперативно выехали экологическая инспекция и специалисты химико-радиометрической лаборатории. Также на "Ровноазот" прибыли председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль, руководитель регионального ГСЧС Сергей Крук, главный санитарный врач Роман Сафонов и мэр Ровно Александр Третьяк.

По словам председателя правления "Ровноазот" Михаила Заблуды, персонал предприятия сработал оперативно, взрыв был локализован за 20 минут. А в радиусе 50 метров были отобраны анализы воздуха. Превышений вредных веществ в них не зафиксировано.

"Причин для введения чрезвычайного положения нет. Все показатели в пределах нормы, что подтверждают соответствующие службы. Ветер был в северо-восточном направлении, на Ровно облако не пошло. Комиссия ТЭБ и ЧС продолжает работу, мы разбираемся с причинами возникновения ситуации. Уверяю - избегать ответственности и скрывать какие-то факты никто не будет", - прокомментировал ситуацию Коваль.

По словам Крука, были проведены аэроразведка предприятия, мониторинг ситуации химической лабораторией. Сейчас ситуация на предприятии стабильная. Подразделения ГСЧС останутся дежурить на территории до полного устранения недостатков.

Никакой угрозы окружающей среде нет. Жертв и пострадавших нет.

По словам Сафонова, лаборатория областного центра контроля и профилактики болезней не прекращает делать исследования.

"Сейчас все показатели загрязнения атмосферного воздуха в пределах нормы. Делались исследования в микрорайоне "Юбилейный" в нескольких точках. Показатели в 5-10 раз меньше предельно допустимых. Можно быть спокойными. Также провели исследование в жилой застройке села Городок, на въезде. Там показатели меньше в 5-7-раз", отметил Сафонов.

Он добавил, что при выбросе в атмосферу вредных веществ страдают наиболее уязвимые группы населения с заболеваниями органов дыхания и люди почтенного возраста.

"Конечно, нужно закрывать окна и не выходить на улицу, пока ситуация не нормализуется. Но сейчас ситуация в пределах нормативных уровней", - заверил Сафонов.

Ранее "Страна" рассказывала о взрыве на предприятии 20 июля и ядовитом оранжевом облаке, поднявшимся над его корпусами.

Мы также приводили данные о концентрации окиси азота на месте происшествия.