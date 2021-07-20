Американская компания Blue Origin намерена в 2021 году провести еще два запуска своего космического корабля New Shepard с пассажирами на борту.

Об этом 20 июля сообщил владелец фирмы миллиардер Джефф Безос на пресс-конференции после успешного полета на борту этого же корабля.

"У нас будут еще два полета с людьми в этом году", - заявил Безос.

Основатель Amazon добавил, что пока не уверен, что компания будет осуществлять пилотируемые запуски корабля в следующем году.

"Мы решим, какой постепенно станет частота пилотируемых запусков. Мы хотим, чтобы она была очень высокой", - признался Безос.

Также он сказал, что Blue Origin получила заказы на частные полеты на New Shepard на сумму в почти $100 миллионов.



Между тем после полета Безоса акции компании Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона упали в цене более чем на 7%.

Ценные бумаги Virgin Galactic подешевели на $2,36 (7,27%), до $30,04 к 17:12 по Киеву.

Как писала "Страна", 20 июля корабль New Shepard с экипажем из четырех человек, включая Безоса, совершил испытательный суборбитальный космический полет. Он длился около 11 минут, управление кораблем проходило в автоматическом режиме.

Пассажирами корабля, помимо Безоса, стали его младший брат Марк, 82-летняя Уолли Фанк, профессиональный летчик, и 18-летний Оливер Деймен из Нидерландов. Фанк стала самым пожилым человеком, побывавшим в космосе, а Деймен - самым молодым. Космонавты могли испытывать чувство невесомости в течение трех минут.