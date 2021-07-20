Европейская комиссия представила проект, который предлагает запретить в Евросоюзе анонимные электронные кошельки для криптовалют. Европейские чиновники считают, что это поможет в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

Пресс-релиз проекта опубликован на сайте Еврокомиссии.

Как сказано на сайте, новые законодательные предложения также включают создание нового органа по борьбе с отмыванием денег. Эти предложения стали частью обязательства Комиссии по защите граждан ЕС и финансовой системы ЕС от отмывания денег и финансирования терроризма. Из цель - улучшить систему выявления подозрительных транзакций и закрыть лазейки, используемые преступниками для отмывания незаконных доходов или финансирования террористической деятельности через финансовую систему. Как полагают в Евросоюзе, это поможет защитить европейцев от организованной преступности.

Пакет включает четыре законодательных предложения. Среди них пересмотр регламента ЕС №2015/847. Изменения позволят отслеживать переводы криптоактивов и ограничивать крупные выплаты наличными.

Кроме того, одна из инициатив Еврокомиссии предлагает ввести правила прямого действия и проводить проверки клиентов и конечных владельцев активов.

"В последние годы мы добились огромных успехов, и сейчас наши правила противодействия отмыванию денег в ЕС являются одними из самых жестких в мире. Но теперь их нужно применять последовательно и под тщательным контролем, чтобы убедиться, что они действительно работают", - сказал исполнительный вице-президент Еврокомиссии по экономике Валдис Домбровскис.

Мейрид МакГиннесс, комиссар, отвечающая за финансовые услуги, финансовую стабильность и рынки капитала в ЕС, добавила, что орган намерен усилить координацию и сотрудничество между властями в государствах-членах, чтобы защитить целостность финансовой системы и единого рынка.

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