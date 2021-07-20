Бывший футболист киевского "Динамо", мэр грузинской столицы Тбилиси Каха Каладзе баллотируется на второй срок от правящей партии "Грузинская мечта", в которой он занимает должность генерального секретаря.

Об этом сообщает издание "Спутник. Грузия".

Один из лидеров партии, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе церемонии, которая прошла на горе над Тбилиси, заявил о важности грядущих выборов в органы местного самоуправления.

"Любые выборы определяют наше будущее, будущее наших семей и мы верим в убедительную победу Кахи Каладзе и других наших кандидатов. "Грузинская мечта" является единственной безальтернативной политической силой способной сохранить стабильность и добиться дальнейшего процветания Грузии", - заявил Гарибашвили.

Свое выступление в качестве кандидата в мэры столицы Грузии действующий глава города Каха Каладзе начал с обращения к журналистам. Он заявил, что сожалеет о произошедшем 5 июля в отношении них насилия со стороны радикалов.

"Насилие неприемлемо и насильники будут обязательно наказаны, но хочу сказать и о том, что неприемлемо и психологическое насилие уже годами выливающееся с эфиров некоторых телеканалов. Мое желание, победить любое проявление насилия и прийти к согласию", - сказал Каладзе.

Он также выразил благодарность всем своим сторонников и пообещал, что в случае победы он особое внимание уделит вопросам социальной сферы.

В это время группа журналистов оппозиционных каналов попыталась прорваться к месту церемонии, чтобы выразить протест в связи с избиением радикалами 5 июля 53 журналистов, однако полиция их не пропустила.

Каха Каладзе - 43-летний грузинский политик, в прошлом футболист, игравший на позиции защитника в тбилисском и киевском "Динамо", "Милане" и "Дженоа". Был признан лучшим футболистом Грузии в 2001-2003 и 2006 годах и считается одним из лучших футболистов в истории страны.

Также Каладзе является другом тренера футбольной сборной Украины Андрея Шевченко. Они вместе играли за "Динамо" и "Милан".

Отметим, что выборы в органы местного самоуправления в октябре будут нести особое значение для политики Грузии. В апреле политические силы подписали соглашение о выходе страны из политического кризиса. До этого большая часть оппозиционных партий бойкотировала работу парламента и отказывалась брать депутатские мандаты. В достигнутом при посредничестве президента Европейского совета Шарля Мишеля соглашении есть пункт, в котором говорится, что если правящая партия "Грузинская мечта" не наберет в ходе местных выборов более 43% голосов избирателей, будут назначены досрочные парламентские выборы в 2022 году. Этот пункт стал определяющим для оппозиции, чтобы отказаться от бойкота парламента.

Напомним, в 2017 году Каладзе выиграл выборы мэра Грузии с результатом в 51% голосов.

Ранее мы писали, что в марте мэра Тбилиси пришлось госпитализировать из-за нарушения кровоснабжения мозга.