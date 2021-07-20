В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям заверили, что концентрация окиси азота в воздухе после утечки на заводе минеральных удобрений "Ровноазот" существенно ниже опасного уровня.

Об этом сообщается в Фейсбуке спасательной службы.

В ГСЧС подтвердили, что 20 июля около 17:00 вблизи Ровно на территории завода "Ровноазот" в цехе производства азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода с нитрозными газами. Уже в 17:26 утечку ликвидировали.

"Жертв и пострадавших нет. Химически опасных веществ в воздухе не обнаружено, угрозы людям и окружающей среде нет. Концентрация окиси азота в воздухе на территории предприятия составляет 0,5-0,8 мг на кубометр при предельно допустимой концентрации 1,5 мг на кубометр", - говорится в записи.

Для дежурства от ГСЧС привлечены 15 человек и 4 единицы техники.

Между тем глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный заявил в Фейсбуке, что инспекторы проводят замеры на территории предприятия.

"Инспекторы ГЭИ уже находятся на месте происшествия. С помощью лабораторного оборудования они проведут замеры вредных примесей. О результатах исследований и о состоянии окружающей среды вокруг объекта оперативно проинформирую. Сейчас ситуация контролируется", - заверил чиновник.

Фото во время утечки и после ликвидации

Ранее "Страна" писала, что во вторник под Ровно произошел выброс оранжевого облака над "Ровноазотом". Местные СМИ и паблики сообщили о взрыве на предприятии. В руководстве же заявили о разгерметизации трубопровода в цехе производства азотной кислоты.

Мы также рассказывали, что в начале июля на химическом заводе в Чехии взорвались пары гексана.