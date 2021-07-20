В Черниговской области полицейские вместе с пограничниками задержали мужчину, который разыскивался в связи со стрельбой на автомойке в Луцке в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сегодня в пункте пропуска "Сеньковка" пограничники и полицейские задержали 40-летнего мужчину, который причастен к стрельбе на автомойке в Луцке более двух лет назад. Тогда в результате инцидента погиб один человек, двое получили травмы", - рассказали правоохранители.

К стрельбе причастны 11 человек, девять из которых задержала полиция Волынской области. Задержанный стал десятым подозреваемым. Ему инкриминируют причастность к хулиганству. На данный момент с мужчиной проводятся следственные действия, после чего полицейские Черниговской области передадут его правоохранителям Волынской области

Досудебное расследование осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Наиболее суровое наказание по санкции этих статей предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 5 ноября 2018 года на автомойке на улице Набережной в Луцке произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще двое получили ранения, а преступники скрылись. По версии следствия, стрельба произошла во время бандитских разборок двух банд.

В феврале 2019 года суд освободил из-под стражи четырех участников стрельбы.