Задержанный стал десятым подозреваемым по делу о стрельбе. Фото: полиция

В Черниговской области полицейские вместе с пограничниками задержали мужчину, который разыскивался в связи со стрельбой на автомойке в Луцке в 2018 году.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

"Сегодня в пункте пропуска "Сеньковка" пограничники и полицейские задержали 40-летнего мужчину, который причастен к стрельбе на автомойке в Луцке более двух лет назад. Тогда в результате инцидента погиб один человек, двое получили травмы", - рассказали правоохранители.

К стрельбе причастны 11 человек, девять из которых задержала полиция Волынской области. Задержанный стал десятым подозреваемым. Ему инкриминируют причастность к хулиганству. На данный момент с мужчиной проводятся следственные действия, после чего полицейские Черниговской области передадут его правоохранителям Волынской области

Досудебное расследование осуществляется по признакам преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ст. 15 (покушение на совершение преступления) и ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Наиболее суровое наказание по санкции этих статей предусматривает лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Под Черниговом поймали десятого участника стрельбы на автомойке в Луцке, произошедшей в 2018 году

Напомним, 5 ноября 2018 года на автомойке на улице Набережной в Луцке произошла стрельба, в результате которой один человек погиб, еще двое получили ранения, а преступники скрылись. По версии следствия, стрельба произошла во время бандитских разборок двух банд.

В феврале 2019 года суд освободил из-под стражи четырех участников стрельбы.

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