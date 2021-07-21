В Украине на уровне министерств заговорили об угрозе новой волны Covid-19, из-за чего осенью могут ввести новый локдаун.

Власти опасаются индийского штамма коронавируса "Дельта", который более заразен и агрессивен, чем другие известные мутации. Несколько случаев уже подтвердились внутри станы.

Однако при этом чиновники умалчивают о том, что на юге страны сейчас происходит новый "буковель" - миллионы туристов, не соблюдая никаких противоэпидемических мер, отдыхают у моря. И уже начинают возвращаться в свои города.

Власть не следит на южных курортах за соблюдением элементарных норм карантина. Но теперь, видимо, рост заболеваемости, который последует за отпускным сезоном, спишут на штамм "Дельта".

"Страна" разбиралась, что известно об очередной волне ковида, когда она может начаться, и что прогнозируют в Украине.

Третья волна уже началась

На прошлой неделе ВОЗ уже объявила старт третьей волны распространения коронавируса в мире.

"Сейчас мы находимся на ранних этапах третьей волны", - сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, число летальных исходов выросло впервые после продолжавшегося на протяжении десяти предыдущих недель снижения.

Увеличение случаев заболевания связывают с распространением штамма "Дельта", который передается легче, чем другие мутации SARS-CoV-2. Также он более агрессивный и чаще приводит к госпитализации.

В ВОЗ сообщили, что штамм "Дельта" присутствует уже более чем в 111 странах. В связи с чем ожидается, что скоро он станет доминирующим штаммом, циркулирующим в мире, если уже не стал.

Будет ли всплеск в Украине?

В Украине уже официально готовятся к приходу новой волны коронавируса.

"Нам следует готовиться к третьей волне пандемии Covid-19" - сообщили вчера в Минздраве.

По словам главы Минздрава Виктора Ляшко, штамм "Дельта" заменит другие виды коронавируса до конца лета. В связи с этим в больницах иначе готовят системы кислородного обеспечения.

"700 миллионов гривен были выделены на кислородные концентраторы. И люди, которые прошли активную фазу, смогут быть выписаны и получат концентратор от семейного врача", - рассказал Ляшко.

Пока в Украине выявлены четыре случая инфицирования "Дельтой".

По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), в Украине новой волны пандемии стоит ждать уже осенью. Но если не будут соблюдать элементарные противоэпидемические требования - носить маски и соблюдать дистанцию, то подъем заболеваемости может произойти и раньше.

"Важно вакцинироваться, особенно людям из групп риска - людям старше 60 лет, с сопутствующими заболеваниями, в частности онкологическими заболеваниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, а также родственникам и людям, проживающим с ними или ухаживающим за ними", - сообщили в ЦОЗ.

В Минздраве уже заявили о том, что не исключают того, что этой осенью в стране опять объявят новый локдаун.

"Если мы будем видеть рост по нашим показателям, мы будем готовы переводить определенные области, страну в "желтый", "оранжевый" или в "красный" уровень эпидемической опасности", - сказал министр Виктор Ляшко.

По его словам министра, в ведомстве не исключают введения локдауна в сентябре или в октябре, но стараются сделать все, чтобы этого не произошло. Прежде всего речь идет о кампании вакцинации.

Глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий также предсказал ухудшение ситуации с коронавирусом в Украине на фоне быстрого распространения штамма "Дельта" в странах западной Европы.

"Ухудшение эпидемиологической ситуации обязательно произойдет. Ведь штамм "Дельта" уверенно шагает по Западной Европе, постепенно волна перемещается с запада на восток. В соседней Польше уже половина всех новых случаев заболевания приходится на "Дельту", месяц доля нового более агрессивного штамма не превышала 10%", - написал глава комитета в своем Тelegram-канале.

Кроме того, он упомянул, что статистика в Западной Европе показывает, что вакцины предотвращают тяжелое течение болезни и снижает летальность.

Растет ли заболеваемость в Украине?

Ученые тоже подают сигналы тревоги. В НАН Украины заявили, что заболеваемость пошла в рост - хотя и небольшими пока темпами.

"На данный момент заболеваемость уже растет в терминах недельного сравнения, несмотря на все еще низкий ее уровень, и существует угроза возникновения взрывных темпов такого роста - подобно тому, как это наблюдалось в некоторых странах мира с распространением в них штамма "Дельта", - сказано в обзоре.

Беспокойство ученных вызывает то, что в течение последней недели выросли сразу три ключевых эпидемические показателя:

положительные ПЦР-тесты,

госпитализации,

новые случаи болезни.

"При этом число положительных ПЦР-тестов за неделю выросло сразу на 16,6%, тогда как количество госпитализаций и новых случаев болезни также выросли, но не так сильно - на 4,9% и 7,3% соответственно", - рассказали в НАН.

Из регионов ученые особо выделяют южные. Там ситуация наиболее угрожающая.

"За неделю в этой группе (южных регионов - Ред.) было зафиксировано на 38% больше больных, чем неделей ранее. В частности, новых больных Одесской области оказалось сразу на 49% больше. Кроме того, в этой области стремительно растет число положительных ПЦР-тестов (на 41% за неделю) и госпитализаций (на 38% за неделю) угрожающими являются темпы роста позитивности образцов ПЦР-тестов", - сказано в обзоре НАН.

Кроме Одесской области, менее заметные очаги заболеваемости можно выделить в Киеве и Сумской области.

Если же смотреть на общий по стране уровень заболеваемости и других параметров, то какого-то ощутимого роста за последние десять дней нет.

Но если посмотреть по результатам прошлого года, то видно, что всплеск заболеваемости тем летом начался в августе и высоко поднялся в сентябре.

То есть даже безотносительно штамма "Дельта" во второй половине лета все равно бы начался рост заболевших. Что связано с периодом отпусков.

За два летних месяца миллионы украинцев успевают побывать на море, где они отдыхают как правило без малейших противоэпидемических мер. После этого взаимного "опыления" они возвращаются в свои города, где начинает ухудшаться статистика.

И в этом году похожая картина: выше мы цитировали ученых НАН Украины, которые заявили об угрожающих тенденциях на юге страны. Да и в целом очень много данных о том, что в той же Одесской области мало кто вообще соблюдает масочный режим или другие ограничения.

То есть повторяется "эффект Буковеля", когда массовые скопления людей на отдыхе никем не регулируются, а потом начинаются взрывы инфекции по всей Украине.

Однако власти говорят почему-то не об этой проблеме (решение которой, кстати, полностью в руках чиновников) - а о штамме "Дельта". Который, безусловно, крайне опасен. Но не стоит лишь на него списывать будущую вспышку пандемии, которая в данном случае будет иметь тех же виновников, что и всегда - властей, которые не следят за соблюдением карантинных мер во вверенных им сферах.