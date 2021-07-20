16 июля вступили в силу нормы закона о государственном языке, которые обязывают демонстрировать фильмы только на украинском. Однако некоторые телеканалы продолжили трансляцию фильмов на русском языке.

Об этом написал в Фейсбуке уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь.

Для выяснения, как выполняется закон, секретариат омбудсмена 16-17 июля провел мониторинг работы 28 телерадиоорганизаций, которые осуществляют общенациональное эфирное телевизионное вещание. В результате были выявлены нарушения закона (фильмы и сериалы демонстрировались на русском языке) телеканалами "Интер", "Украина", "ICTV", "Мега", "НТН", "К1", о чем составлены соответствующие акты.

На телеканале "Интер" зафиксировано 6 нарушений (д/с "Следствие вели"; т/с "Вещдок". Особый случай"; м/ф "Лиса и заяц"; х/ф "Гостья из будущего"; х/ф "Шерлок Холмс и доктор Ватсон"; т/с "Таисия").

"Украина" - 5 нарушений (х/ф "Письмо по ошибке"; т/с "Немая"; х/ф "Незабытая"; т/с "Беглецы"; т/с "Дом Надежды").

"Мега" - 2 нарушения (т/с "Мистическая Украина"; т/с "Секретные территории").

"ICTV" - 2 нарушения (т/с "Тайные двери"; т/с "На троих").

"К1" и "НТН" - по одному нарушению.

На других телеканалах фильмов на русском языке подопечные Креминя не обнаружили.

Омбудсмен направил письмо в Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания с просьбой применить к упомянутым каналам санкции.

Ранее "Страна" подробно рассказывала, что украинизировали с 16 июля.

Мы также сообщали, что на первом экзамене по знанию госязыка произошел технический сбой.